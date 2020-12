Schwarmfinanzierung: Neues, Amiga-kompatibles Joypad 'Protopad'

Der bekannte C64-Anbieter Protovision will die Produktion neuer, speziell für den C64 entwickelter Joypads vorfinanzieren. Die Pads bieten acht Knöpfe, im Standard-Layout ist einer davon mit "Joystick hoch" belegt. Das Pad wird als "auch Atari- und Amiga-kompatibel" beschrieben, Details dazu gibt es aber keine. Wie viele der zusätzlichen sieben Knöpfe auch auf dem Amiga überhaupt abgefragt werden können ist derzeit unklar: bereits der zweite Feuerknopf, der auf C64 und Amiga von einigen Spielen unterstützt wird, ist auf den beiden Rechnern unterschiedlich verdrahtet.



Die Kampagne zur Vorfinanzierung läuft über den hauseigenen Webshop, nicht über eines der bekannten Portale. Der Anbieter spricht konsequent von "Spenden", versichert aber eine Rückzahlung aller Gelder falls er bis Januar 2025 kein Produkt ausliefert. Gespendet werden kann per Paypal oder Banküberweisung, wer 50 Euro oder mehr bezahlt bekommt ein 'Protopad' sobald die Produktion angelaufen ist. (cg)



[Meldung: 03. Dez. 2020, 21:43] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]