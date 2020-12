Amiga-Emulator für Mac OS: vAmiga 0.9.15

Dirk Hoffmanns vAmiga ist ein laut Autor "benutzerfreundlicher" Amiga-Emulator für Mac-OS-Rechner, der einen A500, A1000 oder A2000 emuliert. Änderungen in Version 0.9.15: Added support for 3.5“ HD diskettes (Kickstart 2.0 required).

'Export disk' opens a new dialog which lets the user view and check all disk sectors prior to exporting.

Added 'DIR' as new export format. All files on a disk will be saved in a regular folder on the Mac.

Some configuration panels have been cleaned up and restructured.

Blitter register values are no longer cached at the beginning of a Blitter operation (Hostages).

Hold-B is updated when BLTBDAT is written and keeps the original value if B channel DMA is off (Sanity Arte).

Invalid BP2 priorities don’t affect HAM mode any more (Rocklobster).

Fixed a bug in the ADF exporter that made it impossible to export newly formatted disks.

Fixed a bug in the devices pref panel (clicking a trashcan icon deleted the wrong entries).

The core emulator can be compiled with gcc (macOS uses clang by default).

Most of the larger data structures are now created on the heap instead of the stack. (cg)



[Meldung: 04. Dez. 2020, 22:53] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]