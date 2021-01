01.Jan.2021









amiga-news.de wünscht ein frohes neues Jahr, Erinnerung ans Gewinnspiel

amiga-news.de wünscht allen Lesern ein frohes neues Jahr, das hoffentlich mehr Anlass zu Freude bieten wird als die vergangenen 12 Monate, und bedankt sich bei seinen Lesern für die anhaltende Treue.



Wir möchten die Gelegenheit nutzen, noch ein mal an unser großes Gewinnspiel zu erinnern, das noch bis einschließlich 10. Januar läuft. Wir haben zwischenzeitlich Rückmeldungen bekommen, dass das Quiz zu schwer sei - weswegen wir nochmal darauf hinweisen wollen, dass Sie auch einfach nur die beiden Schätzfragen beantworten können, um eine Chance auf einen der tollen Preise zu haben.



Auch im eigentlichen Quiz müssen nicht alle Fragen beantwortet werden - wer nicht weiter weiß, lässt eine Frage einfach offen. Bisher hat noch kein Einsender auch nur annähernd alle Fragen richtig beantwortet - also bloß nicht abschrecken lassen, nur weil die Anforderungen zu hoch scheinen ;-) (cg)



[Meldung: 01. Jan. 2021, 16:25] [Kommentare: 0]

