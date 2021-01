Neue Artikel auf der Obligement-Webseite

In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet. November/December 2020 news.

Old articles from Joystick 13 to 15: Interviews: with Shaun Southern, Pierre Adane, Mark McCubbin Review: of Chuck Rock, Multi Player Soccer Manager, Super Cars 2, Ski Or Die, Escape From Colditz, Kick Off 2: The Final Whistle, Dragon's Lair 2: Time Warp Report: Imagina 1991 News: Demonware prepares five games for 1991 etc...

Interview with Eli Galindo (Director of Piko Interactive).

Interview with Robert Dinnerman (F/A-18 Interceptor programmer).

Review of Huenison.

Hardware: MiST 1.4.

Point of view: A trip down memory lane - icon borders.

Point of view: Trouble with Alive Mediasoft.

File: Classic Reflections - What happened to Phase 5? (2nd part).

File: Celebrities in the Amiga games.

Tutorial: Installation and utilisation of HstWB Installer 1.4.2.

Tutorial: Printing with MorphOS 3.12+ (update).

Special quizz about SiDi.

