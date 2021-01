17.Jan.2021









Modplayer: AmiModRadio 0.99991

AmiModRadio greift auf die über zwanzigtausend Musikmodule im Aminet, aber auch auf zigtausend Stücke von Haxor.fi, Modland und Modules.pl zu. Sinn des Programmes ist, jeweils ein Musikstück herunterzuladen, zu entpacken und es auf einem der Player wie AmigaAMP, DeliTracker, EaglePlayer, HippoPlayer, MultiPlayer oder TuneNet abspielen zu lassen. Eine Bewertungsfunktion ist ebenso enthalten. In der neuesten Version wurden ein Konsolefehler beseitigt und der Code hinsichtlich des Zusammenspiels mit den Playern verbessert. Wer Fehler melden möchte, wird gebeten, dies per offiziellem Bugtracker zu erledigen. Verbesserungsvorschläge sind stest Willkommen!



Wie uns der Autor Tygre mitteilte, betreibt er seine im Titellink hinterlegte Homepage des AmiModRadio-Programms ausschließlich mit einem Amiga1200. Normalerweise ist es kein größeres Problem, dass der Amiga gelegentlich einfriert, da sich der Computer in seinem Arbeitsbüro befindet und er somit schnell Abhilfe leisten kann. Aufgrund der aktuellen COVID-Einschränkungen kann es zur Zeit allerdings etwas längern dauern, bis die Seite wieder erreichbar ist. (dr)



[Meldung: 17. Jan. 2021, 08:59] [Kommentare: 0]

