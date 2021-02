19.Feb.2021

Texteditor: Amiga Source Editor 1.25

Vor rund zwei Monaten nahm der Autor Alain Fontanin durch die Veröffentlichung der Version 1.2 (2019) seines Texteditors "Amiga Source Editor" (ASE) die Entwicklung wieder auf, die ursprünglich im Jahre 1989 begonnen hatte.



Unter anderem durch den Zuspruch, aber auch die vielen Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge unserer Leser - die explizit in der Readme-Datei erwähnt werden - auf diese erste Meldung hin, hat der Autor nun die Version 1.25 veröffentlicht, die neben zahlreichen Fehlerkorrekturen und Optimierungen nunmehr auch eine deutsche Menüführung vorweisen kann. Die Änderungen im Einzelnen: Wesentliche Verbesserung der Gesamtleistung

Wesentliche Verbesserung der Verarbeitungsgeschwindigkeit eines Dokuments, das Zeilen mit mehr als 4,096 Zeichen enthält (auch auf einem 68000!)

Deutsche Menüführung

Einführung eines Cursorbewegungsmanagemnts, welches 2 verschiedene Modis enthält: Freier Modus: Der Cursor kann an jede x-beliebige Stelle im Dokument bewegt werden und Tabs werden als eine Serie von Space-Eingaben gelesen Nicht-Freier Modus: Der Cursor folgt dem Text und verwaltet die Tabs

Möglichkeit, die Größe (4 oder 8) und das Speichern der Tabs einzustellen

Handhabung der 'DEL'-Taste (oops, gibt es auf dem Mac gar nicht als physische Taste!)

Möglichkeit, einen Standardspeicherort für Dokumente festzulegen

ASE2019 Installationsskript

Die Dokumentation ist unterteilt in Französisch und Englisch

Neue ARexx-Beispielskripts für ASE2019

Nutzung eines Bildschirm-Fonts für die Menüs anstelle des 'topaz-8'

Einige Tastenkürzel für die Benutzung mit dem Amiga angepasst Der Autor ist weiterhin für jede Kritik, aber auch neue Ideen offen und dankbar. (dr)



[Meldung: 19. Feb. 2021, 07:29] [Kommentare: 0]

