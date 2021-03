OnyxSoft: Commodity ZapperNG 1.2

ZapperNG von Stefan Blixth ist eine erweiterte Reimplementation des MorphOS-Programms Zapper seines früheren Team-Kollegen Adam Waldenberg, das auch unter AmigaOS 3.x und AmigaOS 4 läuft und nun in der Version 1.2 vorliegt. Eugene Sobolev hat es zudem für AROS portiert. Das Commodity modifiziert die ZipWindow()-Funktion der intuition.library, also das Verhalten des "Zoom"-Symbols am oberen rechten Rand eines Fensters.



Anstatt zwischen zwei verschiedenen Fenstergrößen hin- und herzuschalten wird das Fenster bei einem Klick auf dieses Symbol soweit vergößert, dass es den kompletten Bildschirm ausfüllt. Je nach Parameter wird dabei die Titelzeile des Bildschirms freigelasssen. Weitere Optionen ermöglichen eine gleichmäßige Skalierung in alle Richtungen, das Vermeiden des In-den-Vordergrund-Rückens des aktiven Fensters, das Festlegen einer Tastenkombination als Alternative zum Anklicken sowie das Wechseln zwischen den Fenstern über die Kombination Alt-Tab. (snx)



[Meldung: 28. Mär. 2021, 08:23]

