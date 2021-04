AmigaOS 4: Statusupdate zu neuem Audioeditor 'Rave'

In seinem Blog Rear Window gibt der Entwickler Daniel 'trixie' Jedlicka einen Einblick in den aktuellen Entwicklungsstand seines Audioeditors "Rave".



In den letzten Monaten widmete sich der Autor unter anderem diverser Bearbeitungs- und Manipulationsfunktionen, die über das normale Ausschneiden, Kopieren etc. hinausgehen. So kann das Programm nun Trimmen (der markierte Bereich wird beibehalten, alles übrige weggeschnitten), Leeren (setzt den markierten Datenbereich auf 0), Löschen (löscht den markierten Bereich ohne Übertragung der Daten in den Clipboard) und Greifen (erstellt eine neues Projekt mit Datenübernahme aus einem alten). Ebenso hat der Autor die Einfügen-Funktion verfeinert, die nun ausgeschnittenen Code an bestimmte Stellen platzieren kann.



Ebenso widmete sich der Entwickler der Dateiauswahlfunktion. Er entschied sich, anstelle des systemeigenen ASL-Requesters eine eigene BOOPSI-Klasse zur Dateiauswahl zu schreiben, da seiner Meinung nach die Anpassungsmöglichkeiten des ASL-Requesters zu begrenzt sind. So würde man von einem modernen Audioeditor erwarten, dass einem vor der Auswahl Eigenschaften der Audiodatei angezeigt werden oder sogar eine kleine Vorschau abgespielt wird. Ebenso sollte man beim Speichern des Stückes im Fenster sowohl Datenpfad als auch Dateiformat auswählen können. (dr)



