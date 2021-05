A-EON Technology: Befehle copy und version für Enhancer Software aktualisiert

Im Rahmen seiner Parallelentwicklung von Betriebssystemkomponenten unter der Bezeichnung Enhancer Software hat A-EON Technology seine Fassung der Shell-Befehle "copy" (Version 46.6 bzw. 54.6) und "version" (46.10/54.10) für AmigaOS 3.x und AmigaOS 4 aktualisiert. Diese können über die Updater-Software installiert werden.



Der offizielle "copy"-Befehl für AmigaOS 3.x war erst vor wenigen Tagen mit der Veröffentlichung von AmigaOS 3.2 überarbeitet worden, die jeweiligen Änderungen unterscheiden sich jedoch - beim letztgenannten wurde die Option "force" ergänzt, mit der die Zieldateien überschrieben werden.



Changes:



Version Bugfix: Could exit early when searching for a filename in the path list if a dir with the same name was found in the path

Now also searches filesystem segment lists for vertag strings. This fixes not finding version info from devices that use CrossDOSFilesystem

Some improvements in searching segment lists for version data

Can now get version info for handler-based DOS devices like CON:, RAW:, RAM: and ENV:

Now gets filesystem version info for volume and assign names

ORIGIN option now also reports handlers and their location on disk if version info comes from the file

V54: Bugfix: Getting version info from ELF executables and dos resident segment lists now works

V54: Adjusted the maximum filename, path, volume and device lengths

V54: Enlarged file read buffer

Many other optimizations

Now uses DOS's path list to find filenames that haven't been found in fixed locations like LIBS: or DEVS:; in V54 this fixes the issue of not using the APPDIR: assign

The ORIGIN option now also reports the location of the given filename if no path is used or the FILE option is not used Copy Added some missing V54 CLI argument abbreviations to the argument template to avoid compatibility issues

Added quotes to the shown filename in the replace prompt

V54: Enlarged copy buffer size to double that of V46 (snx)



[Meldung: 23. Mai 2021, 08:23]

