Memory-Spiel: MeMO 3.13

Simone 'saimo' Bevilacqua hat ein Update seine Memory-Spieles MeMO veröffentlicht. Sein Spiel basiert auf dem klassischen Memory-Kartenspiel, allerdings können in seiner Umsetzung zwei Spieler gleichzeitig gegeneinander antreten und so um die beste Spielewertung wetteifern. MeMO benötigt einen 68020-Prozessor und den ECS-Grafikchip. Die Änderungen im Einzelnen: Fixed a (seemingly innocuous) bug (an OR instruction in place of a MOVE instruction) in card matching code.

Improved card matching policy by considering it a mistake also when the second card flipped had already been flipped before, even if the first card has been flipped just once and/or its twin card has not been flipped yet.

Made a couple of tiny optimizations.

Changed design of 'M' and 'N' letters (they were basically lowercase, which was inconsistent, as the only lowercase letter was supposed to be the 'e' in "MeMO").

Changed alignment of logo in menu screen by 1 pixel right/down.

Adapted to and recompiled against further improved custom framework.

Reworked game icon.

Added floppy disk and manual icons.

Improved/extended manual. (dr)



[Meldung: 28. Jun. 2021, 06:48] [Kommentare: 0]

