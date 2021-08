01.Aug.2021

Alain Fontanin







Texteditor: Amiga Source Editor 1.51

Ende letzten Jahres nahm der Autor Alain Fontanin durch die Veröffentlichung der Version 1.2 (2019) seines Texteditors "Amiga Source Editor" (ASE) die Entwicklung wieder auf, die ursprünglich im Jahre 1989 begonnen hatte.



Unter anderem durch den Zuspruch, aber auch die vielen Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge unserer Leser auf diese erste Meldung hin, arbeitet der Autor kontinuierlich weiter an seinem Editor und hat nun Version 1.51 mit den folgenden Änderungen veröffentlicht: Kompiliert with SAS/C 6.58

Verwendung der Locale-Bibliothek für sprach- und länderspezifische Eigenschaften (Datum und Uhrzeit) und Kataloge für die lokalisierte Version (englisch im Code, französisch und deutsch als Kataloge). Die Quelldatei zur Erzeugung der Kataloge (ASE2019.cs mit SimpleCat) ist in der Version enthalten

Verwendung der Gadtools Bibliothek für Menüs und Gadgets

Ersetzen veralteter Funktionen

Fähigkeit, verschiedene 'EOL'-Zeichen zu behandeln

Signifikante Verbesserung der Lesegeschwindigkeit eines Dokuments

Möglichkeit, Dokumentensicherungen zu erstellen und zu verwalten

Verbesserte Konfiguration von ASE2019

Verbesserte Verwaltung der Tabs: Tab-Größe von 1 bis 10 und feste Tabs

Verbesserung der Geschwindigkeit beim Stornieren von Änderungen

Integration der Amiga-Zwischenablage

Erste (eingeschränkte) Version der Dokumentenvergleichsfunktion

Korrektur der Funktion 'Inhalt der aktuellen Zeile löschen'

Korrektur der Funktion 'Zeichen nach dem Cursor löschen'

Korrektur der Funktion 'Zeichen vor Cursor löschen'

Neue Funktionen 'Wort vor/nach Cursor löschen'

Neue Konfiguration der Tasten 'DEL' & 'BACKSPACE'; siehe Abschnitt 'Shortcuts' der Dokumentation für weitere Informationen

Entfernung der Funktion 'Lorem Ipsum'

Korrigierte Version der Lokalisierungsdatei 'ASE2019.cs' Download: ASE2019_1.51.lha (134 KB) (dr)



[Meldung: 01. Aug. 2021, 07:33] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]