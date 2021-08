Finaler Amiga-Port von 'Metal Gear' (MSX)

Im Februar 2021 mittels eines Videos angekündigt, hat der Musiker, DJ und Entwickler 'Hoffman' die nach eigener Aussage "finale Version" seiner Amigaumsetzung des Spieles 'Metal Gear', ursprünglich für die MSX2-Heimcomputer geschrieben. Die Version 1.1 seiner Umsetzung behebt in erster Linie Fehler und Kompatibilitätsprobleme und bietet folgende Eigenschaften: Code von Z80 auf 68000-Assembler portiert

Gameplay für volle Leistung bei 50hz/60hz angepasst

Keine Verlangsamungen oder Sprite-Flimmern

Mehrere Spielmodi

Englische Remix-Fan-Übersetzung



Originale Europäische Version



Originale Japanische Version



Neue spanische Übersetzung von Akira

Verbesserter Amiga-Soundtrack und SFX von Hoffman

Optionale emulierte MSX / PSG Musik und SFX

Volle Unterstützung für das CD32-Gamepad für ein Spiel ohne Tastatur

Zusätzliche Charaktergrafiken von Toni Galvez

Komplett neues Ende / Abspann

Für jeden Amiga mit 512kb Chip Ram + 512k FastRam

Bootfähiges Disketten-Image für Low-Spec-Amigas

WHDLoad-Installationsprogramm von Psygore Separat können ebenso die originalen ProTracker-Module auf seiner Seite heruntergeladen werden. Zur Entstehungsgeschichte seiner Umsetzung schreibt er noch folgendes:



"Der Auslöser für dieses Projekt war eigentlich ganz simpel: Meine Neugierde. Die lief dann allerdings völlig aus dem Ruder. Damals im November 2020, nach 8 Monaten Coronavirus-Sperre, sah ich mir ein GitHub-Repo von Manual Pazos an und fragte mich, wie schwer es wohl sein würde, dies auf den Amiga zu portieren. Als Test konvertierte ich einige der Kachelgrafiken und innerhalb ein paar Tagen hatte ich ein paar Tools in C# gebaut, um das zu bewerkstelligen. Als nächstes schaute ich mir die Karten- bzw. Raumdaten an und baute schnell einen Renderer auf dem Amiga, der jeden Raum aus dem Spiel zeichnen konnte. Das hatte ich alles erledigt - aber ich konnte nicht mehr aufhören. Ich musste jetzt einfach wissen, wie weit ich das Projekt bringen konnte. Jeder abgeschlossene Schritt spornte mich an, den nächsten zu gehen und hier sind wir nun, eine komplette und vollständige Portierung von Metal Gear, die auf allen Amigas läuft!



Es gäbe noch mehr über den Entwicklungsprozess zu berichten (wie z.B. das wochenlange Erstellen eines volldynamischen Amiga-Sprite-Multiplexer, nur um ihn dann wegzuwerfen), aber ich denke, ich hebe mir das für eine Reihe von Blogeinträgen auf. Für den Moment hoffe ich, dass Sie dieses Spiel so sehr genießen, wie ich es genossen und ertragen habe, es zu entwickeln."



Download: MetalGear-v1.1.zip (914 KB)

Download: MetalGear-mods.zip (914 KB) (dr)



