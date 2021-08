UnRAR 6.02 für alle Amiga-Systeme

Marcin Labenski hat den Sourcecode von UnRAR 6.0.7 auf alle Amiga-Systeme portiert. Dabei bietet seine Umsetzung folgende Eigenschaften: Unterstützung aller grundlegenden unrar-Befehle einschließlich Auflisten, Entpacken (alle oder ausgewählte Elemente), Drucken und Testen von Archivdateien

Unterstützung nationaler Zeichen im Archivnamen, Namen von Dateien und Verzeichnissen im Archiv, Passwörter, Kommentare und Listendateien

Unterstützung der Wiederherstellung von Informationen über das Änderungsdatum, den Besitzer und die Gruppe einer Datei

Unterstützung des Entpackens von symbolischen Links und Hardlinks, die in Archiven gespeichert sind

Unterstützung des Entpackens von mehreren und SFX-Archiven

Kann 'Switches' aus der Konfigurationsdatei s:rar.conf oder der RAR-Umgebungsvariablen lesen

Unterstützung großer Dateien (>4GiB) unter MorphOS und AmigsOS4

Unterstützung der AmigaOS-Lokalisierung über locale.library Wie der Autor schreibt, gibt es bezüglich der Verwendung von UnRAR unter MorphOS und AmigaOS4 keine besonderen Anforderungen. Die AROS-Version benötigt i386 und ABI-v0. Und für die Verwendung unter 68k-Amigas gibt er folgende Systemanforderungen an: CPU Motorola 68000 - FPU wird nicht benötigt

Kickstart 2.04 oder höher

ixemul V48 (http://aminet.net/package/util/libs/ixemul-48.0)

4MB RAM (UnRAR benötigt selbst 2.6MB) Letztendlich hängt der Speicherverbrauch von der Größe des gepackten Archives ab. Das Testarchivs des Autors hatte eine Größe von 2.0GB und benötigte 32MB FastRAM zum Entpacken.



Der Sourcecode des Projektes ist auf GitHub verfügbar. (dr)



[Meldung: 07. Aug. 2021, 08:33] [Kommentare: 0]

