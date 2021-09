24.Sep.2021









Musik: C64 & Amiga-Spielemusikalbum im Kinofilmsound

Prismatic Realms hat mit der Freischaltung der Kickstarter-Webseite offiziell den Startschuss für die Kampagne zur Realisierung des Musikalbums 'Epic Action Vol. 1' gegeben: Beliebte C64- und Amiga-Spielemusik wird als epische Filmmusik neu aufgelegt. Folgende Titel werden von Amigaspielen umgesetzt:

Lost Patrol

Dune - Ecolove

HeroQuest

Nicky Boom

Shadow of the Beast

Turrican II - The Desert Rocks

Lotus Turbo Challenge 2

Another World Erste Eindrücke kann man sich von fünf Hörproben via Soundcloud verschaffen, unter anderem von 'Lost Patrol' und 'Dune'.



Zu den Hintergründen des Projektes schreiben die Initiatoren:



"Epic Action ist unser Projekt für ein Fantasy-Musikalbum, das sich darauf konzentriert, zwei Genres miteinander zu verschmelzen, die unserer Meinung nach perfekt zusammenpassen: Klassische Videospielmusik und epische Action-Filmmusik im Hollywood-Stil.



Als wir aufwuchsen, waren wir von der Musik, die klassische Computersysteme produzieren konnten, begeistert. Da Sie sich für unser Projekt interessieren, ging es Ihnen vielleicht ähnlich! Rob Hubbard, David Whittaker und der verstorbene Ben Daglish (neben vielen anderen) waren produktive Komponisten in der C64- und Amiga-Szene. So sehr, dass ihre Spielemusik bis zum heutigen Tag gehört, neu abgemischt und neu bearbeitet wird.



Gleichzeitig sind wir ein großer Fan von Hollywood-Actionfilmen. John Williams, Hans Zimmer, Alan Silvestri und viele andere sind dafür verantwortlich, dass großartige Filme zu Erlebnissen werden, die größer als das Leben sind, indem sie fesselnde Meisterwerke komponieren, die den Hörer mitreißen.



Die Idee hinter diesem Album ist es, diese beiden Welten geschickt zu kombinieren. Wir haben talentierte und hart arbeitende Leute zusammengebracht, um dieses Konzept in die Tat umzusetzen. Wir hoffen, dass Sie dieses Projekt genauso interessant und aufregend finden wie wir, und wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!" (dr)



[Meldung: 24. Sep. 2021, 06:04] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]