Texteditor: Amiga Source Editor 1.60

Ende letzten Jahres nahm der Autor Alain Fontanin durch die Veröffentlichung der Version 1.2 (2019) seines Texteditors "Amiga Source Editor" (ASE) die Entwicklung wieder auf, die ursprünglich im Jahre 1989 begonnen hatte.



Unter anderem durch den Zuspruch, aber auch die vielen Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge unserer Leser auf diese erste Meldung hin, arbeitet der Autor kontinuierlich weiter an seinem Editor und hat nun Version 1.60 mit den folgenden Änderungen veröffentlicht: AmigaOS version 3.2 is correctly detected at launch;

Taking into account of the thousands separator in the display of numbers (locale.library);

First version of the 'Configure PFKey' functionality: visualization of the PFKey configuration;

Possibility to configure the TAB key to insert spaces;

Ability to automatically decompress tabs when reading a file;

Addition of 4 new ARexx functions (PrepareCancelLines, GetSelCharLine, GetSelCharStart and GetSelCharEnd);

Removal of menu shortcuts using French characters (eg: é, ç, à);

Correction of a bug preventing the entry (except ASCII or PFKey functions) of the characters [] {} and not taking into account the numeric keypad keys associated with the SHIFT key.

Possibility to define the unit associated with the clipboard;

Management of DOS comment for files;

Management of recent documents (last 10 open documents). (dr)



