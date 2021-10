Grafikkarte ZZ9000: Neue Firmware-Version 1.9.1

Lukas F. Hartmanns ZZ9000 ist eine Grafikkarte mit darüber hinausgehenden Anschlüssen (Netzwerk, USB, SD-Karten), die in verschiedenen Ausführungen vorbestellt werden kann (amiga-news.de berichtete).



Gestern wurde die neue Firmwareversion 1.9.1 veröffentlicht. Sie benötigt den neuen RTG-Treiber 1.9 (unter dem Titellink verfügbar) und bietet folgende Änderungen: Fixes issues from 1.9:

PAL/NTSC/Interlace switching was sometimes unreliable, leading to garbage states if loading monitor driver after loading Workbench



Video formatter writes (esp. for sprites) could be interrupted with other video formatter writes by vblank/split interrupt, leading to undefined states and garbage or doubled screen when switching modes (esp. with RTG/native mode switching)



ZZ9000Installer had a bug that would not rename the correct driver for Zorro 2 systems (A500/A2000)



Improvements vs 1.8:

zzusb.device now in ZZ9000 ROM (Remove Devs:ZZ9000USBStorage.device!)



Automatic discovery and boot from USB stick partitions (currently OFS/FFS only)



"Turbo" method of setting up drawing registers now the default (helps with CyberStorm MK1, for example)



2 different palettes supported for 8-bit P96 split screen (requires P96 3.1.4+)



Support for new Multi Monitor feature of P96 by setting DISPLAYCHAIN ToolType of ZZ9000 to NO (requires P96 3.1.2+)



Horizontal Panning support in RTG modes



Ethernet negotiation doesn't block boot anymore



Native Capture: Fix rare Column Swap Bug



Native Capture: Optional "Non Standard Sync" modes that are closer to the original refresh rate, enabled by setting ENV:ZZ9000-NS-VSYNC. Needs a tolerant display



Native Capture: Moved all switching (incl. NTSC/PAL) code to vblank interrupt, fixing some RTG/native switching bugs



INT6/INT2 Interrupts reworked in ZZ9000Net.device to support interrupt sharing with other cards and ZZ9000AX.



New Screen Modes: 2560x1440@30Hz, 1600x1200, 720x480



Fixes compatibility with some displays vs 1.8



Known Problems:

256 MB AutoConfig Memory enabled only after first reset



Autoboot and AutoConfig Memory features can lead to problems with some special Amiga setups. Use alternative firmware versions to disable these. With Autoboot disabled, you can use zzusb.device from Extras drawer in the installer archive.



USB storage can be crashy with CS MK1 accelerator (dr)



[Meldung: 10. Okt. 2021, 08:26] [Kommentare: 1 - 10. Okt. 2021, 12:37]

