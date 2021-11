AmigaOS 4: FTP-Server 'ZitaFTP' 1.30

Hans de Ruiter hat Version 1.30 seines kommerziellen FTP-Servers 'ZitaFTP' veröffentlicht. Er schreibt dazu:



"Ich habe ein neues ZitaFTP Server Update für Sie. Dieses Update hat eine wichtige neue Funktion, die fast unsichtbar ist (und das ist Absicht). Die neue Funktion ist: Gegenmaßnahmen gegen das Knacken von Passwörtern. Sie wurde entwickelt, um Hacker von Ihrem Server und Ihrem Rechner fernzuhalten und Ihre Dateien zu schützen.



Genauer gesagt werden Sie vor Brute-Force- und Wörterbuch-Knackversuchen bei Passwörtern geschützt. Bei diesen Versuchen werden wiederholt verschiedene Kombinationen von Benutzernamen und Kennwörtern ausprobiert, bis man schließlich auf eine stößt, mit der man sich Zugang verschaffen kann. Es mag unpraktisch klingen, aber bedenken Sie, dass diese Angriffe automatisiert sind. Ohne Gegenmaßnahmen könnten viele Passwortkombinationen pro Sekunde automatisch ausprobiert werden. Der Schutz von ZitaFTP Server vor dem Knacken von Passwörtern verlangsamt und sperrt Möchtegern-Hacker aus, so dass Ihre Dateien sicher bleiben.



ZitaFTP Server ist derzeit als einfach zu bedienender privater Netzwerkserver konzipiert. Er ist durchaus in der Lage, ein FTP-Server für das Internet zu sein, aber wir haben diese Fähigkeit absichtlich nicht in die Benutzeroberfläche integriert. Das liegt daran, dass das Internet eine riskante Umgebung ist.



In der realen Welt können Diebe nachts an Fenstern und Türen rütteln und nach einer losen Tür suchen (das ist mir in Toronto einmal passiert). Wenn sie eine lockere Tür finden, schleichen sie sich hinein. Nun, im Internet ist der ganze Globus Ihre Nachbarschaft. Jeder einzelne Computer im Internet könnte potenziell mit Ihrem Internet-Server kommunizieren, was bedeutet, dass gute, schlechte und geradezu böse Menschen anklopfen oder an den virtuellen Fenstern Ihres Servers rütteln könnten.



Ich fühlte mich einfach nicht wohl dabei, der Benutzeroberfläche Internet-Server-Funktionen hinzuzufügen, ohne eine Art von Gegenmaßnahmen gegen Hacking-Versuche zu ergreifen. Die Gegenmaßnahmen sind jetzt da, also werden als Nächstes UI-Funktionen hinzugefügt, um einen vollwertigen FTP-Server für das Internet einzurichten (z. B. Handhabung einer externen Domain und eines TLS-Zertifikats)."



Eine Einzellizenz von 'ZitaFTP Server' kostet rund 47 Euro. Das Programm kann 30 Tage lang kostenlos getestet werden. (dr)



[Meldung: 04. Nov. 2021, 05:55] [Kommentare: 0]

