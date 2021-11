Kurztest: Passwortverwaltung "PassPocket"

Gestern wurde die Version 1.1 des Passwortmanagers 'PasspPocket' im OS4Depot veröffentlicht. Allerdings liegen dem Archiv sowohl Versionen für AmigaOS 3 und 4 bei. Wir haben uns die Variante für AmigaOS 4 angesehen und wagemutig die in deutsch und englisch beigefügte Anleitung (zunächst) beiseite gelassen und direkt das Programm gestartet - in der Hoffnung, intuitiv in die Welt der Passwortverwaltung eintauchen zu können... Nach dem Starten des Programms begrüßt uns folgendes kleines Fenster:







Hm, da wurden unsere Erwartungen gleich zu Beginn das erste Mal düpiert: Logischerweise (?) ging ich davon aus, dass sich irgendein Fenster öffnet und man gefragt wird, ob man eine neue Passwortdatenbank anlegen oder bestehende öffnen möchte. Da man gleich direkt nach einem Passwort gefragt wird, kann das nur bedeuten: Erster Start des Programms, also wird eine neue Datenbank angelegt und ich vergebe das Passwort. Welcher der Leser geht diesen Gedankengang mit...? Ich versuche kreativ zu sein, nicht einfach "Test" zu verwenden und entscheiden mich für "OhneAmigaistdieWeltfade" ;) Diese Liebesmühe hätten ich mir aber sparen können, da umgehend ein Fenster meckert: "Das Hauptkennwort stimmt nicht mit einer Datenbank überein". Tja, das Menü von 'PassPocket' lässt nur ein "Beenden" zu. Also, mit meiner Intuität bin ich nicht weit gekommen und schaue nun doch mal in die Anleitung. An dieser Stelle herzlichen Dank an Helmut Haake für die Übersetzungsarbeit! (Auch wenn man an der einen oder anderen Stelle noch etwas Feinschliff einbringen könnte...) "Einstieg - Erste Schritte, PassPocket testen": Der Autor ahnte wohl, dass da Fragen kommen. Dort lese ich, dass 'PassPocket' im Ordner "Database" immer automatisch nach Datenbanken sucht und in diesem ersten Fall die Beispieldatenbank findet. Aha. Das Kennwort wäre "AmigaRulez!". Probieren wir, funktioniert:







Ich lerne weiter, dass durch Betätigung des Stiftes (AISS-Paket erforderlich!) der Bearbeitungsmodus des Eintrages gestartet wird. Probiere ich mit dem "Sample Account":







Oh je, auch noch Google erwischt...;) Mit der Lupe lässt sich das Passwort einblenden, hier ist sinnigerweise "Password" verwendet. Ich breche ab und will jetzt natürlich meine eigene Datenbank anlegen. Über den Menüpunkt "Datenbank" und dem Eintrag "Neu" wird ein Fenster wie das erste oben abgebildete erzeugt, jetzt mit dem Text:" Geben Sie ein Hauptkennwort ein, um eine neue Datenbank zu erstellen." Nach so viel schon erbrachter Denkarbeit mache ich es mir jetzt einfach und verwenden: "Amiga". Daraufhin öffnet sich ein Auswahlfenster für die Vergabe eines Namens für die Datenbank. Ich bleibe bei "Amiga".







Mache ich doch glatt!







So, und wie kann man das nun sinnvoll nutzen? Wieder ein Blick in die Anleitung. Man erfährt: Ist ein Eintrag aktiviert (linke Maustaste), so kann man mittels STRG+Alt+u die Webseite zum Beispiel im Browser oben eintragen lassen. Funktioniert! Der Benutzername kann per STRG+Alt+n und das Passwort schließlich mit STRG+Alt+p eingefügt werden. Klappt.



Mich interessiert nun noch, was nach dem Beenden und erneuten Starten des Programms passiert. Bekomme ich verschiedene Datenbanken angeboten? Nein, ich werde schlicht nach dem Hauptkennwort der Datenbank gefragt. Hm, okay, dann, so denke ich, wird er einfach alle vorhandenen Datenbanken mit meinem eingegeben Passwort abgleichen und bei Übereinstimmung öffnen. Also tippe ich "Amiga" ein und erhalte die enttäuschende Nachricht: Passwort stimmt mit keiner Datenbank überein. Hmm...Nochmal die Anleitung konsultieren. Oha: Ich muss selbst die Tooltypes des Programmes ändern und meine neuangelegte Datenbank ergänzen...:







Ich ergänze also: 'DATABASE2=Amiga' und 'BACKUP2=Amiga_Backup'. So, jetzt nochmal das Programm gestartet und 'Amiga' eingetippt und siehe, mein "Forum Amiga-News"-Eintrag erscheint...Aber da soll es keine anwenderfreundlichere Lösung geben...?



Da nicht nur IBrowse, sondern unter OS4 auch Odyssey Web Browser eine Passwortverwaltung anbietet, bleibt die Frage: Wozu und wann verwende ich 'PassPocket'? Da gerade das Surfen mit einem Amiga im Internet eine spannende und herausfordernde Angelegejeit ist, die mal mit dem einen, mal mit dem anderen Browser besser gelingt, wäre es wohl sinnvoll, nicht bei jedem Browser erneut die Passwörter anzulegen, sondern eben 'PassPocket' zu verwenden. Das Programm ist übrigens kostenlos und Open Source, der Quellcode ist im Archiv enthalten. (dr)



[Meldung: 07. Nov. 2021, 17:53] [Kommentare: 1 - 07. Nov. 2021, 20:13]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]