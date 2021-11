07.Nov.2021

George Sokianos (Mail)







AmigaOS 4: MediaVault 1.5.1

MediaVault ist eine Open Source Desktopanwendung für AmigaOS 4, mit deren Hilfe man Online-Radiostationen streamen und seit der Version 1.4.0 auch Podcasts hören kann. Dafür wird ein externer Abspieler wie das kostenlose AmigaAmp oder der kommerzielle Emotion und die jansson.library v2.12.1 benötigt. Zur aktuellen Version 1.5.1 schreibt der Autor George Sokianos folgendes:



"Als ich anfing, an MediaVault zu arbeiten, dachte ich, dass ich sehr glücklich wäre, wenn ich alle zwei Wochen neue Versionen herausbringen könnte. Und hier sind wir nun, mit Veröffentlichungen alle paar Tage, nicht einmal zwei Wochen. Sicher, einige von ihnen waren klein oder nur Fehlerbehebungen, aber die Mehrheit hatte ein oder zwei Änderungen, die die Benutzerfreundlichkeit verbessert haben.



Zum Beispiel die Art und Weise, wie die Podcast-Episoden in dieser Version angezeigt werden, und die neue automatische Überprüfung der Updates bei jedem Start von MediaVault. Letzteres hält Sie auf dem Laufenden, ohne dass Sie von einer neuen Version aus einem Blogbeitrag erfahren oder manuell danach suchen müssen.



Ab v1.5.1 wird die Podcast-Liste in der Mitte des MediaVault-Fensters angezeigt, wenn Sie einen Podcast auswählen, entweder aus Ihrer Favoritenliste oder aus den Entdeckungslisten. Auf diese Weise ist es einfacher, die Titel und das Veröffentlichungsdatum zu lesen, ohne dass das Fenster größer werden muss. Sie können jederzeit zu den Suchergebnissen zurückkehren, indem Sie den entsprechenden Bereich in der linken Seitenleiste auswählen.



Es gab einige zusätzliche Änderungen und Korrekturen, um die Anwendung insgesamt zu verbessern, und eine Menge Codebereinigung, um sie für andere Entwickler lesbar zu halten.



Ich möchte allen meinen Unterstützern dafür danken, dass sie mir geholfen haben, MediaVault zu entwickeln, neue Funktionen hinzuzufügen und es immer besser zu machen." (dr)



[Meldung: 07. Nov. 2021, 18:17] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]