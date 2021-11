20.Nov.2021









Turbokartenprojekt: Letztes Buffee-Statusupdate für 2021

In unserer letzten Meldung hatten wir berichtet, dass die Buffee-Turbokarten zur Überarbeitung zurückgesendet werden mussten. Nun haben die Entwickler einen letzten Blogeintrag für dieses Jahr veröffentlicht, den wir unseren Lesern in einer geprüften, maschinellen Übersetzung zur Kenntnis geben wollen (Bilder sind unter dem Titellink verfügbar):



"Ich habe viele Worte für das vergangene Jahr, die ich hier nicht wirklich wiedergeben kann. Es genügt zu sagen, dass diese "Chip-Knappheit" die Produktion für den Einzelhandel in den Januar verschoben hat - zumindest zum jetzigen Zeitpunkt - ich glaube nichts, was irgendjemand sagt, bis ich die Boards physisch in der Hand habe. Trotz der Verzögerungen gehen unsere Betatests gut voran, wenn auch sehr, sehr langsam. Wir warten immer noch darauf, dass die letzten Beta-Boards eintreffen, bevor wir mit der Auslieferung beginnen, und ich bin allen sehr dankbar für ihre Geduld in dieser Sache. Die Software kommt gut voran und wir haben ein gutes Bus-Timing und können lesen und schreiben, das ist also ein Fortschritt.



Abgesehen vom Debugging des Busses sind wir mit dem Testen von PJIT und dem (langsamen) C-Emulator gut vorangekommen. Aber ich wollte einen kleinen Schritt zur Seite machen und darüber sprechen, was wir entwickelt haben. Begrüßen Sie die DIP-64-Version des MiniMig, die derzeit entwickelt wird!



Ich würde gerne sagen, dass dies nur für Buffee ist, aber damit kann der MiniMig im Grunde jeden 68000-Beschleuniger, schnellen RAM oder IDE-Erweiterung nutzen, was ihm eine Menge zusätzlicher Möglichkeiten bietet, die er vorher nicht hatte. Sie wollen einen 68030? Kein Problem. Vielleicht eine 8MB+IDE-Karte? Klar. Wie wäre es mit einem Vampire? Hey, manchmal kommt Buffee auch mit Vampiren zurecht. Wie auch immer, dies ist ein erstaunliches Stück Kit und kann natürlich immer noch den SEC000 mit 50MHz betreiben, was ihn in die Nähe von Amiga 3000 Geschwindigkeiten bringt.



Ich versuche auch, einen Teil des alten MiniMig-Verilog-Codes zu reparieren, um echte Amiga-Mausunterstützung (Quadraturdekodierung) sowie richtige Scanlines, die den Bildschirm nicht verdunkeln, und eine seitenrichtige Skalierung hinzuzufügen. Moment, was ist das, davon haben Sie noch nichts gehört? Nun, die meisten Scanline-Implementierungen schwärzen oder verdunkeln einfach abwechselnde Zeilen, was den Bildschirm verdunkelt. In Anbetracht der Tatsache, dass LCDs im Vergleich zu Röhrenmonitoren bereits einen schrecklichen Dynamikbereich haben, ist es nicht gerade toll, den Bildschirm dunkler zu machen, als er sein müsste. Die Magie liegt in der Verwendung eines Overlay-Filters, kombiniert mit einer horizontalen (aber nicht vertikalen) Glättung. Ich finde das Aussehen fantastisch.



Wir sind auch dabei, einige andere Aspekte zu aktualisieren, wie z.B. die Entfernung der veralteten PS/2-Anschlüsse und die Unterstützung des 50MHz-Modus mit Buffee, um einen 50MHz-Bus zum Chip-RAM zu haben. Es werden lustige Zeiten kommen, wir müssen nur ein wenig geduldiger sein." (dr)



