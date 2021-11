20.Nov.2021









Das Amiga-Videogedächtnis: Amigavideo.net

Amigavideo.net sammelt auf seiner Seite jegliche dem Amiga gewidmete Videobänder. Wie Thierry vom Team auf der Seite berichtet, umfasst das "TV-Werbespots bis hin zu langweiligen 2-stündigen Tutorials, ohne die institutionellen Filme zu vergessen, die die Maschine als den 'erstaunlichsten' Computer aller Zeiten verkaufen."



Dabei ist es das erste Ziel dieser Webseite, so viele Videos mit Bezug zum Amiga wie möglich zusammenzuführen, möglichst in der besten verfügbaren Qualität. Wie Thierry weiter berichtet, könne man viele der Videos auch anderweitig finden Mit Amigavideo.net wolle man ganz einfach die Chancen für den Amigafreund erhöhen, jenes Video, welches er sucht zu finden und anzusehen. Außerdem seien so viele Webseiten spurlos verschwunden, man denke an an Commodore Billboard oder Back2roots.



Zur Entstehung hat uns Thierry freundlicherweise folgendes berichtet:

"Die Seite wurde wurde offiziell im Oktober 2017 gestartet (kurzes Panel während der AmigaON, einem Amiga-Treffen, das in Ontario, Kanada stattfand). Die erste Idee für diese Website entstand um 2015, als mein Stapel von Amiga-VHS-Kassetten immer größer wurde. Ich bin ein großer Amiga-Fan/Nutzer (seit...1990) und auch Kino/AudioVisual-Enthusiast, der Grund für meine "Anziehung" zu allem, was mit Amiga und Video zu tun hat.



Der Hauptgrund war, diese Bänder zu "teilen", anstatt sie nur in einem Speicher aufzubewahren, und mit einer "besseren" Schnittstelle als YouTube usw. (wo so ziemlich alle Videos bereits sind... aber 'Viel Glück' beim Suchen, wenn man den genauen Namen des Videos nicht kennt...).



Kürzlich wurde die gesamte Sammlung auf 720/60p mit Rauschunterdrückung hochskaliert....ein wahnsinnig langer Prozess, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis."



Ein zukünftiger Schritt wäre die Beschaffung von Masterkopien (auch als Leihgabe) und deren (zumindest digitale) Bewahrung in einem möglichst zukunftssicheren Zustand.



Als Besitzer eines Amiga 1200 leuchteten natürlich unsere Augen, als wir in der Kategorie Sprache/Deutsch das Amiga Surfer-Video entdeckten (das Entstehungsjahr ist auf dem Cover nicht zu entdecken). Dieser Schulungsfilm geht im Speziellen auf die Internetfähigkeit des Amiga 1200 und im Allgemeinen auf Bedienung und die Workbench ein. Ein Grund, den 1200er wieder mal einzuschalten (und die ganzen Bedienungsfehler endlich Geschichte werden zu lassen ;). (dr)



