Texteditor: Amiga Source Editor 1.70

Ende letzten Jahres nahm der Autor Alain Fontanin durch die Veröffentlichung der Version 1.2 (2019) seines Texteditors "Amiga Source Editor" (ASE) die Entwicklung wieder auf, die ursprünglich im Jahre 1989 begonnen hatte.



Unter anderem durch den Zuspruch, aber auch die vielen Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge unserer Leser auf diese erste Meldung aber ebenso die weiteren hin, arbeitet der Autor kontinuierlich weiter an seinem Editor und hat nun Version 1.70 mit den folgenden Änderungen veröffentlicht: Documentation in Amiguide format

Correction of the German localization (thanks Andreas and Daniel)

Fixed ARexx functioning under MorphOS

Processing screens with a resolution greater than 800x600

Possibility of positioning the status bar in the upper or lower part of the window

Improved text selection

Improved management of the active window

Removal of single-window mode

Possibility to configure the default clipboard

Added 'drag & drop' functionality to document windows

Possibility to use an icon for standby documents (dr)



