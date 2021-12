Adventure "Ermentrud - Held mit Pferd" ab sofort verfügbar

Timo Kloss schreibt: "Nur gut 20 Jahre nach der ersten Ankündigung ist das Point-and-Click-Adventure "ERMENTRUD - Held mit Pferd" ab sofort kostenlos erhältlich.



Ermentrud, von Berufswegen Held mit Pferd, wird vom König höchst persönlich damit beauftragt, dessen Tochter zu retten. Immerhin soll sie ordnungsgemäß mit dem Prinzen des benachbarten Königreichs verheiratet werden, weil … na, weil das eben der Lauf der Dinge im Adel ist. Er macht sich auf die Suche und stößt auf die Spur der geheimnisvollen Kohlköpfe aus dem verborgenen Erdreich. Doch wie findet er diese gemüsigen Schurken? Was erwartet ihn auf der geheimnisumwitterten Insel Thymian? Findet er die Wurzel allen Übels im benachbarten Land der Vina-Rüben? Kann Ermentrud am Ende die Prinzessin befreien oder muss er die laue Bouillon des Schicksals löffeln? Müssen eigentlich immer alle Fragen beantwortet werden? Wir wagen dies zu verneinen! Dieses Werk wurde ursprünglich zwischen 2000 und 2004 für den Amiga entwickelt, jedoch irgendwie nicht fertiggestellt. Wirklich spielbar war es nicht, aber mit fast 40 Orten und mehr als 20 Charakteren zum Löschen dann doch zu schade. So entstand ein Plan: Spielerische Lücken sollten notdürftig gefüllt, und das ganze Ding auf aktuellen Plattformen laufbar gemacht werden. Herausgekommen ist ein unvollendetes, aber sorgfältig zusammengeflicktes Abenteuerspiel! Das Spiel ist verfügbar für AmigaOS 3, Amiga OS 4, MorphOS, Windows, MacOS und iOS. Die AmigaOS 3 Version benötigt eine Grafikkarte und optional ein CD-Laufwerk für Musik." (dr)



