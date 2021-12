MorphOS: E-Mail-Programm Iris 1.1

Erst neulich hatte Jacek 'jacadcaps' Piszczek die Version 1.0 seines E-Mail-Programms Iris für MorphOS veröffentlicht. Nun ist das erste Update verfügbar, das die folgenden Änderungen enthält: Added a Copy Messages... dialog that may be used to copy messages between accounts, local folders, etc

Drag & drop of messages into a local folder / folder of a different account will copy messages to the destination folder

Editing of local messages retains their original date

Fixed a crash in case loading a list of spelling dictionaries fails

Fixed a condition where the Outgoing Mail manager could send a single message more than once

Improved progress reports when sending mail

Additional heuristics when trying to determine the right extension name when saving attachments (if the sender's client did not set the correct MIME type)

Performing an action on a large multi-selection of messages would sometimes stall forever when trying to obtain full message identifiers to act on

Optimized a case where setting flags on a large selection of messages would cause the MUI list to perform very costly redraw lookups Download: iris.lha (34 MB) (dr)



[Meldung: 10. Dez. 2021, 10:06]

