20.Dez.2021

George Sokianos







AmigaOS 4: Portierung des Editors 'Lite XL' angekündigt

George Sokianos, Autor der AmigaOS 4.1 Anwendung MediaVault, hat bekanntgegeben, dass er die Portierung des aus der Linux-Welt stammenden Editors Lite XL begonnen hat. Zu seiner Motivation und dem aktuellen Entwicklungsstand schreibt er folgendes:



"Kürzlich habe ich begonnen, einige Plugins für CubicIDE zu erstellen, um es so zu gestalten, dass es für meine Bedürfnisse am besten funktioniert. Obwohl CubicIDE eine 68k-Anwendung ist, funktioniert es recht gut unter AmigaOS 4 und ist wirklich schnell. Aber es hat hier und da ein paar Macken, wie zum Beispiel, dass es keine Möglichkeit gibt, die Leerzeichen anzuzeigen, und für Projekte wie Python ist das manchmal entscheidend. Aber im Moment ist CubicIDE mein geliebter Editor für die Entwicklung.



Ich habe auch damit begonnen, einen anderen Editor aus der Linux-Welt zu portieren, der Lite XL heißt. Dieser basiert auf lite, was, wie der Name schon sagt, ein sehr einfacher kleiner Editor ist, der aber nicht mehr gepflegt wird. Der Grund dafür ist laut seinem Entwickler, dass er alle Funktionen hat, die er wollte, und dass er fertig ist. Um ehrlich zu sein, höre ich selten davon, dass ein Projekt abgeschlossen ist. Abgebrochen ja, aber fertig?



Die Entwicklung von Lite XL ist sehr aktiv, und mit jeder neuen Version werden mehr und mehr Funktionen hinzugefügt. Dieser Editor basiert auf Lua, SDL und einfachem C, abgesehen von ein paar Bibliotheken, die in C++ sind. Das macht ihn zu einem interessanten Projekt, mit dem man arbeiten kann. Er ist ziemlich schnell und leicht und hat viele der Funktionen, die die meisten Leute von einem Editor in der modernen Computerwelt erwarten. Und für mich ist es eine gute Gelegenheit, mit Technologien zu arbeiten, mit denen ich bisher noch nicht in Berührung gekommen bin.



Die Version, an der ich derzeit arbeite, ist 1.16, und der Grund dafür ist, dass seit v2 neue Bibliotheken eingeführt wurden, die auf AmigaOS 4 nicht verfügbar sind. Bevor ich also anfange, mit diesen Bibliotheken zu arbeiten, wollte ich wissen, ob ich in der Lage bin, eine ältere Version zu portieren und zum Laufen zu bringen. Wenn ich damit keinen Erfolg habe, gibt es für mich keinen Grund, es mit den neueren Versionen zu versuchen.



Ich entwickle es auch so, dass möglichst wenig Änderungen am Code vorgenommen werden, indem ich plattformspezifische Dateien einführe, in denen alle notwendigen Methoden gespeichert werden, wie die, die mit Pfaden und dem Dateisystem zu tun haben.



Während Sie diese Zeilen lesen, habe ich Lite XL unter AmigaOS 4.1 FE laufen. Es kann Dateien laden und speichern. Das Scrollen ist auf meinem X5000 sogar bei großen Textdateien recht schnell, und ich möchte es auf einem anderen System testen. Ich bin gespannt, wie es auf meinem μAmigaOne funktionieren wird.



Aber leider gibt es andere Dinge, die noch nicht funktionieren, wie die Tastaturkürzel. Und das muss ich in den nächsten Tagen nachholen.



Sobald dies abgeschlossen ist, werden der Code und alle Änderungen in einem meiner Git-Repositories verfügbar sein, damit jeder darauf zugreifen kann, und es wird eine Veröffentlichung geben. Ich hoffe, dass dies nicht lange dauern wird." (dr)



[Meldung: 20. Dez. 2021, 18:37]

