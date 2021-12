21.Dez.2021









Hyperion Entertainment veröffentlicht AmigaOS 3.2.1

Pressemitteilung: Hyperion Entertainment CVBA ist stolz darauf, das erste kostenlose Update von AmigaOS 3.2 zur Verfügung zu stellen. Es demonstriert unser Engagement, um sicherzustellen, dass AmigaOS 3.2 das fähigste und stabilste Betriebssystem aller Zeiten für die 68K-basierten Amigas ist. Wenn Sie noch keine Kopie von AmigaOS 3.2 besitzen, gibt es jetzt noch mehr Grund, sich eine bei Ihrem Lieblingshändler zu besorgen!



AmigaOS 3.2.1 behebt einige Fehler und bringt zusätzlich neue Funktionen mit sich. Das Team von Entwicklern und Testern hat seit der Veröffentlichung von AmigaOS 3.2 an der Behebung von Fehlern und der Implementierung neuer Funktionen gearbeitet. Sie haben soziale Plattformen nach Nutzeranekdoten, Videos und Rezensionen durchforstet und sind begeistert von der positiven Resonanz und dem Feedback.



Das AmigaOS 3.2.1 Update ist jetzt verfügbar!



Obwohl keine neuen ROM-Images zur Verfügung gestellt werden, empfehlen wir Ihnen nicht, neue ROMs zu kaufen. Wenn Sie bereits eine Art von MapROM-Lösung verwenden oder wenn Sie oder ein Freund einen EPROM-Brenner haben, dann machen Sie weiter. Aber es ist möglich, dass in AmigaOS 3.2.2 weitere ROM-Änderungen eingeführt werden, so dass wir allen anderen empfehlen, stattdessen die dateibasierte Aktualisierung zu verwenden.



Das sind die Highlights der neuen Funktionen und Fehlerbehebungen von AmigaOS 3.2.1: Fixes to almost every single gadget and image class

Fix to clipboard.device that since AmigaOS 3.1.4 would not handle clips above 16KB in some cases

Important fix to locale.library that would convert signed values to unsigned

New IconEdit with support for colorful icons (like the “GlowIcons”)

TextEdit has gained an ARexx port per open document

ShowConfig had its GUI reworked, and can now make reports in AmigaGuide format

The RAM disk linking feature have been changed a bit so it seems more like AmigaOS 3.1.4 while still being copy on read as in AmigaOS 3.2

Dropping files on console will now activate the console window

The screen will no longer remain black if you start up without any attached drive

Eject menu item in Workbench; (dr)



[Meldung: 21. Dez. 2021, 22:02]

