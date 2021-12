Buch: Interesse an deutscher Fassung von Commodore - The Inside Story?

Vor drei Jahren kam das englischsprachige Buch "Commodore: The Inside Story" in den Handel. Hierin beschreibt der ehemalige Managing Director von Commodore UK David Pleasance die zwölf Jahre, in denen er für das Unternehmen tätig war.



Gegenwärtig lotet er nun das Interesse an einer gebundenen deutschen Fassung aus, die Übersetzung würde Anton Preinsack übernehmen. Bei entsprechender Nachfrage würde eine Schwarmfinanzierung per Kickstarter erfolgen, angesetzter Preis wären wie beim Original 35 Britische Pfund, umgerechnet derzeit also knapp 42 Euro. Eine E-Book-Version würde folgen. Interessenten wenden sich bitte per E-Mail an email@davidpleasance.com unter dem Betreff "German Translation". (snx)



[Meldung: 29. Dez. 2021, 08:32] [Kommentare: 0]

