13.Jan.2022

Trevor Dickinson







Trevor Dickinson: Infos zu A1222+/Enhancer V2.x/From Vultures to Vampires Vol 2

Auf unsere Nachfrage hin hat Trevor Dickinson (A-EON) eine kurze Zusammenfassung über den derzeitigen Stand einiger Projekte gegeben: A1222plus-Motherboard



Hardware funktioniert wie erwartet, einschließlich Netzwerk und Audio



DVD-Laufwerkunterstützung zur Zeit noch problematisch



Board bootet jetzt Workbench



Performance wie das ursprüngliche Betaboard: alle gängige Software (z.B. Odyssey und IBrowse, aber auch die neueste DVDPlayer-Version) als auch A-EON's 2D und 3D Grafiktreiber inklusive der neuesten Enhancer 2.1-Veröffentlichung werden unterstützt.



Das A1222+ verwendet die von Mark Olsen geschriebene, neueste uboot-Firmware, die zusätzliche Variablen wie Reduzierung der Anzahl der Boing Ball Animation und eine generell schnellere Bootdauer liefert.



Produktionsstart und geplante Verfügbarkeit noch nicht festgelegt: derzeit wird die Early-Adopter-Fertigung in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit der Komponenten vorbereitet



Enhancer Software V54



weitere Updates sind nach Veröffentlichung der Version 2.1 in Arbeit (u.a. Integration von AmiSSL 4.11, verbesserte Warp2D-Library). Der 14. Alpha-Build der V54 wurde am 4. Januar für Betatester freigegeben. Veröffentlichung im Laufe des Jahres.



Zwei Installationsvarianten möglich:



über die bestehende OS4-Installation (wie aktuell bei der Version 2.1)





auf eine eigene Enhancer-Partition möglich, von der standardmäßig gebootet werden kann (einmalig wird dabei die OS4-Installations-CD benötigt). Welche Komponenten dabei ggf. temporär oder dauerhaft verwendet bzw. kopiert werden, ist unklar.



LibreOffice



Trevor spricht von einer "langen und teuren Reise, die hoffentlich zu einem zufriedenstellenden Abschluss kommt".



Erstellung eines Videos von Libre Office in Aktion.



Demnächst: Ausweitung des Betatestprogramms, um die erste Veröffentlichung zu beschleunigen.



From Vultures to Vampires, Band 2



aktuell Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung des zweiten Teils bis 24. Januar 2022



initiiert von David John Pleasance, der sich auch auf die gesamte Verwaltung konzentriert, einschließlich der Kontaktaufnahme mit den Druckereien





Trevor Dickinson ist an der Kickstarter-Kampagne nicht beteiligt und nimmt auch keine Gelder aus der Kickstarter-Kampagne oder zukünftigen Buchverkäufen an. Er ist zu 3/4 mit dem Schreiben von Band 2 fertig





berichtet über die Jahre von 2005 bis 2021





aktuell ca. 6.400 Euro von erforderlichen rund 18.000 Euro erreicht





E-Books ab Ende Februar verfügbar





auf Wunsch mit Signatur





Subventionierung der Versandkosten für Käufer außerhalb von GB (dr)



[Meldung: 13. Jan. 2022, 06:39] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]