Veranstaltung: Amiga37 angekündigt

Amiga37 angekündigt

Markus Tillmann schreibt: "Nach den Veranstaltungen 2015, 2017 und 2019 in Neuss findet 2022 mit der Amiga37 Germany das vierte große Amiga-Event in Deutschland statt. Im Vergleich zu den Vorjahren aber nicht mehr im Rheinischen Landestheater, sondern nun im Kunstwerk in Mönchengladbach.



Die dortige Location bietet mehr Fläche, wodurch sowohl die Aussteller mehr Platz haben werden, als auch mehr Besuchertickets angeboten werden können.



Das Konzept bleibt dabei bestehen und es wird eine Mischung aus User-Treffen, Messe, Vorträgen und vielem mehr! Gleich bleibt ebenfalls die Dauer - also haltet euch schon einmal das Wochenende am 15. und 16. Oktober 2022 frei!



Erwartet werden neben zahlreichen Ausstellern - wie z.B. dem APC&TCP, dem Apollo-Team, Alinea, ACube und dem Return-Magazin - auch wieder bekannte Amiga-Gäste aus dem In- und Ausland. Hauptsponsor der Veranstaltung ist erneut A-EON bzw. Trevor Dickinson.



Eine Webpage und weitere Informationen sind aktuell noch nicht verfügbar. Aber wir werden euch auf den Laufenden halten." (snx)



16. Jan. 2022

