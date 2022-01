29.Jan.2022









AmigaOS 4: AmigaTText zeigt ARD/ZDF-Teletext

Wie Thomas Kölsch schreibt, habe er ein wenig mit Hollywood rumgespielt und enstanden das Programm AmigaTText, mit dem sich der Teletext von ARD und ZDF anzeigen lässt.



Wir haben einen kurzen Blick auf das Programm geworfen, wollten aber vorher noch wissen, wie der Browser Odyssey mit der online-Version des ARD-Teletexts zurechtkommt. Die Standardversion wird akurat geladen, benötigt aber mit ca. einer halben Minute (unter WinUAE) relativ viel Zeit, bis alles geladen ist. Der Wechsel zwischen verschiedenen Seiten benötigt ca. drei Sekunden:





Kurioserweise werden zwar neben dem Tastaturfeld die Farbknöpfe wie z.B. rot für den Sprung zur voherigen Seite angezeigt, die Balken fehlen aber unten im Videotext, wo sie üblicherweise erklärt werden (ist auch bei Firefox so).

Ganz klar schneller geht der Ladevorgang mit der Mobilversion:





Nun zum Hollywood-Programm: der Autor erläutert, dass die Anwendung noch langsam sei und eine Demoversion einer API verwende, die HTML Seiten in Bilder umwandelt. Diese werden in T: gespeichert. So könne es passieren, dass keine Seiten angezeigt werden, da das Tageslimit der dieser Demoversion erreicht ist. Sofern der Autor mitliest (leider keine Kontaktadresse in der LiesMich-Datei), wäre es interessant zu erfahren, warum dieser "Umweg" der Umwandlung in Bilder, noch dazu über eine Demo-Api, nötig ist. Nach dem Start des Programms vergehen einige Sekunden, bis sich das Fenster öffnet:





Im Hintergrund ist der Schriftzug "DEMO" zu lesen, was eigentlich nicht stören würde. Allerdings lässt sich im aktuellen Beispiel durch den grauen Hintergrund sehr schlecht eine "0" von einer "8" unterscheiden, da die Null - auch im Originalteletext - einen Punkt in der Mitte enthält. So hatte ich für die zweite Meldung zunächst eine 186 entziffert. Die Eingabe einer neuen Seitennummer erfolgt entweder mit der grafischen Tastatur oder durch Mausklick in das Nummernfeld und Eingabe der gewünschten Nummer durch die Computertastatur. Anschließend ist jeweils durch "Gehe zu" die Aktion auszulösen. Hier würde man sich den vom Browser gewohnten Bedienkomfort wünschen, der es erlaubt, ohne Nutzung der Programmtastatur eine Zahl mit der Computertastatur einzugeben, worauf ohne separate Bestätigung gleich die Seite geladen wird. Angenehm ist, dass man mit den durch "+1" und "-1" nachempfundenen Farbtasten schnell vor- und zurückblättern kann. Die folgende Seite wird unterschiedlich schnell angezeigt: Manchmal vergehen bis zu sieben Sekunden, oft ist der Ladevorgang aber auch schneller abgeschlossen. Vorbildlich ist auch, dass man zwischen den Unterseiten schnell wechseln kann.



Die Verwendung des ZDF-Textes ist entsprechend. Hier stört allerdings, dass das Programmfenster nicht komplett auf den Bildschirm passt. Die Darstellung des ZDF-Textes ist größer:





Da Thomas Kölsch entwickelt sein Programm kontinuierlich weiter. Vielen Dank dafür. (dr)



[Meldung: 29. Jan. 2022, 11:15]

