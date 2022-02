04.Feb.2022









A2000-Motherboard im E-ATX-Formfaktor: Revision 2.2

Anfang Oktober hatte der Entwickler 'jasonsbeer' die Revision 2.0 seines Nachbaus der A2000-Mutterplatine im ATX-Formfaktor, 'Amiga-2000-ATX' angekündigt. Nun hat er auf seiner GitHub-Seite die Revisionsversion 2.2 veröffentlicht, die eine TICK-Kopfzeile mit drei Optionen zur Erzeugung eines TICK-Signals hinzufügt. Für unsere Leser hier nochmals eine Übersicht all der Verbesserungen im Vergleich zu einem originalen Amiga 2000: Video

Der DB23-Videoanschluss wurde zugunsten des HD15-Anschlusses entfernt, da eines der Ziele dieses Projekts sei, Teile zu vermeiden, die nicht im Handel erhältlich sind (D-Sub 23-Stecker).



Der interne Video-Steckplatz ist vollständig mit allen Signalen ausgestattet.



Die externe Composite-Video-Buchse wurde entfernt.



Speicher

Die ursprünglichen 256Kx4 DRAMs wurden durch einen einzigen SRAM ersetzt. Der Amiga 2000 EATX unterstützt 1 oder 2 MB Chipspeicher, abhängig von Ihrer Agnus-Version



Audio-Ausgang

Die Links/Rechts-Cinch-Buchsen des Amiga wurden durch eine 3,5-mm-Stereo-Audiobuchse ersetzt.



Unterstützung von Diskettenlaufwerken

Intern wird jedes Amiga-kompatible Double-Density-Diskettenlaufwerk oder ein korrekt konfigurierter Gotek-Floppy-Emulator unterstützt. Bis zu zwei interne Diskettenlaufwerke können an den internen Floppy-Anschluss angeschlossen werden. Bis zu zwei externe Diskettenlaufwerke können über ein mitgeliefertes Adapterkabel angeschlossen werden.



ISA-Steckplätze

Die Anzahl der 16-Bit ISA-Steckplätze wurde auf drei reduziert. Dies geschah, um zusätzlichen Platz auf der Platine zu schaffen. Die Unterstützung für ISA-Karten über ein Bridgeboard ist gegenüber dem Amiga 2000 unverändert.



Serieller Anschluss

Die interne (infernale) serielle Schnittstelle wurde entfernt. Die externe serielle Schnittstelle ist mit allen Signalen vorhanden.



PCB-Layout

Aus offensichtlichen Gründen war es notwendig, die Komponenten relativ zueinander zu verschieben. Die Zorro-Steckplätze belegen die Steckplatzpositionen 1-5, wobei sie sich mit den ISA-Steckplätzen in den ersten drei Positionen überschneiden. Der Video-Steckplatz belegt die sechste Steckplatzposition auf der Platine. Der CPU-Steckplatz nimmt die Position 7 ein. Es ist möglich, alle Steckplatzpositionen gleichzeitig zu besetzen.



ATX-Stromversorgung

ATX-24-Pin-Netzteile werden unterstützt, wobei -5V über einen Spannungsregler an Bord geliefert wird. Das Original-Netzteil des Amiga 2000 wird nicht unterstützt.



Externer Reset-Schalter

Der Computer kann über CTRL-Amiga-Amiga auf einer Amiga-Tastatur oder über den Reset-Schalter, der an EATX-Computergehäusen zu finden ist, zurückgesetzt werden.



Echtzeituhr

Ab Version 2.x gibt es zwei Optionen für die Echtzeituhr (RTC). Sie können die originale Amiga 2000 RTC installieren, die auf dem MSM6242 basiert, oder eine vereinfachte RTC, die auf der RTC-62423 basiert. Der MSM6242 benötigt mehr Komponenten und muss getrimmt werden, um die richtige Taktrate einzustellen. Die RTC-62423 hat einen eingebauten Quarz und muss nicht justiert werden, ist aber mit der Zeit weniger genau. Im Amiga wird die RTC über 4 Adress- und 4 Datenleitungen geschrieben und gelesen. Es gibt keinen direkten "modernen" Ersatz für die Art von RTC, die im Amiga verwendet wird. Der RTC-Chip, der gewählt wird, gehört daher zu den älteren ICs, die beschafft werden müssen.



TICK

Das TICK-Taktsignal des ursprünglichen Amiga 2000 wurde vom Netzteil geliefert und ist ein 50- oder 60Hz-Signal, das von der verwendeten Netzspannung abhängt. ATX-Netzteile liefern weder ein TICK- noch ein AC-Signal. Ab Revision 2.2 wurde eine TICK-Steckleiste (J300) hinzugefügt, um unabhängig erzeugte TICK-Signale zu unterstützen, falls die gewünschte Konfiguration dies erfordert. Die Werkseinstellung liefert ein TICK-Signal aus dem Agnus _VSYNC-Signal, das für die meisten Konfigurationen geeignet ist. Alle Revisionen 2.1 und niedriger verwenden das Agnus _VSYNC-Signal. (dr)



[Meldung: 04. Feb. 2022, 21:17]

