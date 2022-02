Hollywood-Plugin: Plananarama 2.0 veröffentlicht



Pressemitteilung: Die Feierlichkeiten zum 20. Jubiläum von Hollywood gehen mit der Veröffentlichung von Plananarama 2.0 in die nächste Runde. Plananarama ist das Plugin, welches es erlaubt Hollywood-Skripte auch auf Systemen ohne Grafikkarte laufen zu lassen. Sobald Plananarama installiert ist, kann Hollywood "automagisch" alle Skripte auch auf Palettebildschirmen darstellen. Alle Auflösungen werden unterstützt - von 8bit Lores bis zu 1-bit Productivity SuperHighRes Interlace.



Version 2.0 ist ein großes Update, welches die vielen neuen Möglichkeiten nutzt, die die Erweiterungen der Plugin-Schnittstelle in Hollywood 9 bietet. So ist es jetzt z.B. möglich, Skripte zu schreiben, die die Customchip-Hardware des Amiga nutzen, um eine optimale Performance zu erreichen. Hier ist eine unvollständige Liste der neuen Features in Plananarama 2.0: Unterstützung für Amiga Hardware-Sprites

direkter Zugriff auf die Farbregister für zahlreiche Effekte wie Colorcycling und Fading

echtes palettebasiertes Zeichnen ohne zwingendes Colorremapping

Unicode-Unterstützung

Unterstützung für Menüleisten

Drag'n'Drop-Unterstützung

guigfx.library und render.library werden nur noch im Remappingmodus benötigt

umfassendes Handbuch in den Formaten AmigaGuide, PDF und HTML wurde hinzugefügt

drei neue Beispiele, die neue Features wie Hardwaresprites demonstrieren

einige Fehlerbereinigungen und andere Verbesserungen Plananarama 2.0 steht ab sofort zum kostenlosen Download auf dem offiziellen Hollywood-Portal zur Verfügung. Für die Basisfunktionalität ist Hollywood 6 ausreichend, allerdings brauchen alle neuen Features mindestens Hollywood 9, weshalb es dringend empfohlen wird, auf Hollywood 9 zu aktualisieren, um die neuen Features nutzen zu können.



Um das 20-jährige Jubiläum von Hollywood zu feiern, gibt es derzeit auch eine spezielle 20-Euro-Rabatt Aktion auf die Vollversion von Hollywood. Dies ist die perfekte Gelegenheit für alle Benutzer, die Hollywood noch nicht besitzen, das Programm zu erwerben und sich von dessen einzigartigen Fähigkeiten, dem gigantischen Funktionsumfang und den vielen Plugins begeistern zu lassen. Bestellmöglichkeit gibt es auf dem offiziellen Hollywood-Portal. (dr)



[Meldung: 13. Feb. 2022, 20:30] [Kommentare: 0]

