15.Feb.2022

ACube Systems: Sam460LE-Boards angekündigt / Vorbestellaktion

Pressemitteilung: Nach vielen Monaten freuen wir uns, ankündigen zu können, dass wir kurz vor dem Produktionsstart einer neuen Charge von Sam460-Boards stehen. Nun, diese werden nicht Sam460 sein, sondern Sam460LE, d.h. Limited Edition.



Aufgrund der Pandemiezeit und enormer Verzögerungen bei der Lieferung von Hardwarekomponenten mussten wir viel mehr Zeit als geplant aufwenden, um alle Komponenten für einen Produktionslauf zu finden. Schließlich sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir Ihre Hilfe benötigen, um die Produktion zu starten.



Wir nehmen ab sofort Vorbestellungen für diese Sam460LE-Boards entgegen. Sie können ein Vorbestellungsprodukt jetzt in unserem Online-Shop finden.



Alle Sam460LE-Bündel bestehen aus: Sam460LE-Boards mit bis zu 1,1 GHz

Micro-ATX-Formfaktor mit ausreichend Platz für Double-Slot-Grafikkarten ;-)

MicroSD Slot auf der Rückseite des Boards, so dass von hinten zugegriffen werden kann

1 Rückwand

AmigaOS 4.1 FE

Der Endpreis beträgt 735 Euro ohne Mehrwertsteuer (europäische Länder sollten 22% Mehrwertsteuer hinzufügen). Die Vorbestellungen werden wie folgt bearbeitet: Sie können jetzt 240 Euro (ohne Mehrwertsteuer, siehe oben) für ein Sam460-Paket bezahlen

wir werden auf allen sozialen Medien bekannt geben, wann die Produktion beginnt

wir werden auch bekannt geben, wenn die Produktion abgeschlossen ist

Sie werden nacheinander aufgefordert, Ihre Zahlung zu vervollständigen (im Grunde die Gesamtkosten abzüglich des Betrags, den Sie für die Vorbestellung bezahlt haben)

wer zuerst zahlt, wird zuerst beliefert. Wir versenden in der gleichen Reihenfolge, in der wir die restlichen Zahlungen erhalten.

Falls Sie sich für eine Rückerstattung entscheiden, senden wir Ihnen Ihr Geld bedingungslos zurück Hinweis: Personen, die außerhalb dieses Vorbestellungsangebots kaufen, müssen für das gleiche Produkt einen Endpreis von 785 Euro bezahlen.



Wir freuen uns, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um mehr Sam460-Boards auf den Markt zu bringen, und wir hoffen, dass Sie uns bei diesem Projekt unterstützen werden! (dr)



[Kommentare: 0]

