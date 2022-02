16.Feb.2022









Amiga-Disketten am PC: DrawBridge 2.8.6

Robert Smiths Projekt "DrawBridge" (Disk Reader and Writer Bridge) nutzt wie das ähnlich gelagerte ADF Drive einen Microcontroller - in diesem Fall ein Arduino-Board - um mit einem angeschlossenen, handelsüblichen PC-Diskettenlaufwerk Amiga-Disketten lesen und schreiben zu können. Mittels des Plugins FloppyBridge wird auch WinUAE seit der Version 4.9.0 offiziell unterstützt. Die Änderungen der aktuellen Version:

Better extraction of disk revolutions and a few bugs fixed

Accurate flux extraction available but experimental so you can choose to use it or not (can't handle some long-track disks)

Modification of older flux reading method for more better compatability

New firmware *1.9.23* includes basic PLL support for UAE to provide better support for games using Weak/Flaky bits

Improved IPF & SCP writing by changing some of the parameters

Console application now has an icon and version information

Tidied up some of the assembly language in the Arduino Sketch (dr)



[Meldung: 16. Feb. 2022, 08:30] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]