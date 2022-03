16.Mär.2022









Buch: Statusupdate und Bestellmöglichkeit zu 'From Vultures to Vampires', Band 2

Das erste Buch des in zwei Bände aufgeteilten "From Vultures to Vampires" des ehemaligen Commodore-UK-Managers David Pleasance und des A-EON-Technology-Mitbegründers Trevor Dickinson zur Amiga-Geschichte war Mitte letzen Jahres ausgeliefert worden. Die Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung des zweiten Bands, von der uns Trevor Dickinson Mitte Januar berichtete, indes scheiterte. Im letzten Update zur Kickstarter-Kampagne räumte David Pleasance ein, dass Ziel etwas zu ehrgeizig gesetzt zu haben (7.707 Euro von 17.853 wurden erreicht), versicherte aber gleichzeitig, dass "die Produktion von Band 2 auf jeden Fall immer noch mit Volldampf vorangetrieben wird".



Je nach Arbeitsaufkommen der Druckerei schätzte er in dem Beitrag von 21. Januar, dass bis Mitte März die fertigen Hardcover in großen Mengen geliefert werden. Da der Zeitpunkt erreicht ist, haben wir bei David Pleasance nachgefragt, wie der aktuelle Stand des Projekts ist:

Mit Band 2 seien sie leider in Verzug geraten - die Aufgabe der Recherche und Kommunikation mit so vielen Menschen und Unternehmen, die alle Teil des Buches sind, sei zu einem vorher so nicht abzusehenden enormen Projekt geworden. All die Informationen hätten für 3 Bände gereicht.



Durch diese Verzögerung konnte auch der in einer Druckerei in der Türkei ursprünglich gebuchte Termin nicht gehalten werden. Dazu sei noch der starke Schneefall gekommen, durch den die Arbeiter nicht in die Fabrik kommen können. Er bittet deshalb alle Leser und Interessenten um Verständnis. Er warte nun auf eine Information aus der Druckerei, in welchem Ausmaß sich der Druck verspäte.



Eine "grundsätzliche Einigung" mit einem in Deutschland ansässigen Unternehmen sei erzielt, die die Lieferung von Band 2 direkt aus der Türkei übernehmen und jedes Buch einzeln verpacken, adressieren und versenden werde. Dieses Unternehmen werde in alle Länder außer dem Vereinigten Königreich liefern. Da das Unternehmen in Deutschland ansässig sei und damit zur EU gehöre, gäbe es auch keine Probleme mit dem EU-Zoll wie noch Band 1.



Schließlich teilt er noch mit, wie man Band 2 aktuell vorbestellen: ist man ein Unterstützer der Kickstarter-Aktion gewesen ist, dann einfach eine Mail an ihn schicken und er erläutert dann, wie man bestellen könne.

Alle anderen können direkt auf seiner Webseite vorbestellen. Er bittet, so schnell wie möglich zu bestellen, damit er den Druckauftrag mit einer besseren Kenntnis der benötigten Stückzahlen erteilen kann. (dr)



