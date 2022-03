25.Mär.2022









A-EON bestätigt Fehlen einer AmigaOS-4-Lizenz

Vor einigen Tagen hatte Alinea bekannt gegeben, dass man den X5000 samt AmigaOS 4 wieder im Angebot habe. Da A-EON laut Darstellung eines ehemaligen Hyperion-Managers aber nicht mehr über eine AmigaOS 4-Lizenz verfügt, war unklar wie bzw. woher Alinea eine Kombination aus X5000 und AmigaOS-Lizenz bezieht. Wie uns Matthew Leaman von A-EON und Amigakit auf Nachfrage bestätigt, gebe es derzeit "keine aktiven OEM-Vereinbarungen für Hardware von A-EON". Die Händler würden selbst entscheiden, welche "Software von Drittherstellern" sie im Paket mit der Hardware verkaufen wollen.



Da Alinea allerdings angibt, Hard- und Software aus der selben Quelle zu beziehen, muss zwischen A-EON und Alinea noch ein weiterer Zwischenhändler liegen - der in irgendeiner Form über gültige AmigaOS-4-Lizenzen verfügt und von A-EON eingekaufte X5000-Platinen mit einer OS4-Lizenz bündelt und an Alinea und eventuell weitere Händler vertreibt.



Weder Simon Neumann von Alinea noch Matthew Leaman wollten sich gegenüber amiga-news.de zu Details des Vertriebswegs äußern. Leaman bestätigte uns lediglich, dass die derzeit verkauften Platinen nicht aus einem neuen Produktionslauf stammen sondern bereits auf Lager waren. Sowohl Ben Hermans (Hyperion) als auch ein Unternehmer, der Gerüchten zufolge als genau dieser Zwischenhändler agiert, haben auf unsere Anfragen zu diesem Thema bisher nicht reagiert.



Hinweis der Redaktion: Simon Neumann erläutert in seinem ursprünglichen Statement auf os4welt.de, dass der jetzt 300 Euro höhere Preis für ein X5000-Komplettsystem u.a. dadurch zustande komme, dass "die Boards im Einkauf erheblich teurer geworden seien". Eine zusätzliche Partei im Vertriebsweg, die natürlich ebenfalls mit den X5000-Umsätzen Gewinne einfahren muss, würde diese höheren Einkaufspreise erklären. (cg)



