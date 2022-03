26.Mär.2022









Boing Attitude: Interview mit dem Apollo-Team

Boing Attitude, Herausgeber unter anderem vom Ratespiel Ask Me Up XXL und des Dateimanagers Dir Me Up, hatte Mitte Dezember die dritte Ausgabe französisches Printmagazines 'Boing' veröffentlicht. Unter anderem war dort auch ein Interview mit dem Apollo-Team zu lesen, den Entwicklern mehrerer Turbokarten. Boing Attitude hat uns freundlicherweise den Texte zur Verfügung gestellt und die Erlaubnis zur Übersetzung erteilt.



Hallo an das ganze Team! Woher kommt der Name Ihres Unternehmens, "Apollo"? Wann wurde es gegründet?



Miri: Gunnar wollte einen einprägsamen Namen, den man weltweit aussprechen kann.

Dr. Procton: Er liebt Mythologie, manchmal sprechen er und ich über Spiele wie Warhammer und so, da ich ein großer D&D-Sammler und Fantasy-Spieler bin.

Gunnar: APOLLO ist einer der olympischen Gottheiten in der griechischen und römischen Mythologie. Apollo ist die Nationalgottheit der Griechen und gilt als Gott des Bogenschießens, der Musik und des Tanzes, der Wahrheit und der Prophezeiung, der Heilung und der Krankheiten, der Sonne und des Lichts, der Poesie und mehr. Das hörte sich wirklich gut an, weshalb wir beschlossen, dass der neue Projektname APOLLO sein sollte.



Was ist das Hauptziel des Apollo-Teams?



Bartek: Den Amiga vollständig wiederbeleben. Wie wir uns erinnern, wurde vom Amiga Millionen von Einheiten verkauft. Wir wollen den Amiga zurück in jedes Haus bringen.



Arbeiten einige Leute hauptberuflich für das Apollo-Team? Oder hat jeder einen anderen Hauptjob?



Miri: Gunnar und ich arbeiten hauptberuflich für das Projekt. Alle anderen engagieren sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich, so wie es ihre Lebenssituation zulässt, und jedes Teammitglied gibt so viel, wie es kann. Oft sieht man viele der Teammitglieder täglich an dem Projekt arbeiten.



Igor Majstorovic, der von Anfang an dabei war, hat kürzlich das Apollo-Team verlassen. Was ist der Grund dafür? Wie geht es ihm?



Bartek: Igor kam 2013 zum Team, und das Projekt begann 2007 mit NATAMI. Es war eine tolle Zeit mit Igor und wir schätzen seine Arbeit sehr. Igor hat uns aus persönlichen Gründen verlassen. Wir wünschen ihm alles Gute, aber ich bin mir sicher, dass er es zu schätzen weiß, wenn Sie ihn direkt fragen.



Thomas (Hirsh) hat Igor im Team ersetzt: ist er ein neues Teammitglied ?



Gunnar: Thomas kann man kaum als "neues" Mitglied bezeichnen, denn er war es, der 2007, als alles mit NATAMI begann, den Anfang machte. Er ist also ein Gründungsmitglied des Projekts und unseres Teams.



Sollen denn neue Leute rekrutiert werden?



Miri: Wir sind immer offen für die Zusammenarbeit mit leidenschaftlichen Amiga-Fans. Dieses Projekt ist so groß, dass jede Hand an Deck gebraucht wird, um den Amiga wiederzubeleben. Natürlich sind vor allem Entwickler, die daran interessiert sind, AROS zu verbessern, willkommen. Aber unser Tag ist voll mit anderen Dingen wie Testen, Grafiken, Promo-Videos, Webshop, Entwicklung neuer Amiga-Spiele, und so weiter und so fort... also, helfen Sie gerne mit.



Aktuell gibt es mehrere Webseiten (apollo-accelerators.com, apollo-core.com, apollo-computer.com, ...): Sollen die in einer einzigen Webseite zusammenzufassen?



Miri: Ja, das haben wir vor und wir versuchen bereits, die Seiten zu bereinigen und zu strukturieren. Die Grundidee ist, dass wir zwei Seiten haben werden: www.apollo-core.com:

Hauptinformationen für Programmierer und sehr leidenschaftliche Amiga-Fans. Auch das große Forum ist Teil dieser Seite.

www.Apollo-computer.com:

Die Hauptseite, auf der man die Produkte des Apollo-Teams kaufen kann und auch alle wichtigen Informationen über das Team und die Produkte erhält.



Können Sie uns die Vampire V4 vorstellen?



Gunnar: Die Standalone-Version, einfach als V4 bekannt, ist ein neues Amiga-kompatibles Modell. Es ist ein AGA Amiga mit 512MB RAM und der 68080 CPU, die viel schneller ist als eine 68060. Die V4 hat 12 MB ChipMEM, Ethernet, USB-Support, und enthält alle Features, die die ursprünglichen Amiga-Designer für die nächste Generation des Amiga-Modells geplant hatten, die damals nie herauskam. Die verbesserten Sprites, mehr Amiga-Audiokanäle, 16-Bit-Audio, Echtfarben-Grafik und 3D-Beschleunigung. Oder um es mit den Worten unseres Team-Mitglieds Stefano zu sagen: "The new AMIGA Reborn".



Wer hat den Namen "Vampire" gewählt? Was ist die Geschichte hinter diesem Namen?



Bartek: Igor hat den Namen "Vampire" für seine Serie von Beschleunigerkarten erfunden. Die Region Europas, aus der Igor stammt, ist weltberühmt für Transsylvanien, wo sich die gotische Festung befindet, die mit dem legendären Dracula in Verbindung gebracht wird. "Vampir" ist also wahrscheinlich das einzige bosnische Wort, das dem Rest der Welt bekannt ist.



Soweit ich weiß, werden die Vampire V4 in Deutschland hergestellt, im Allgemeinen werden solche Produkte eigentlich in China gefertigt. Darüber hinaus ist der Verbrauch (2 Watt) sehr niedrig. Ist das ein Zeichen für den Umweltschutz?



Bartek: Wir glauben an eine Welt, in der exzellente Hardware lokal produziert werden kann, und wir glauben nicht, dass alles aus nur einer Region des Planeten kommen muss. Der niedrige Stromverbrauch der V4 wurde mit Bedacht gewählt, denn wir sorgen uns um unsere kleine blaue Erde und um die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder, die ebenfalls das Recht auf eine saubere und grüne Umwelt haben.



Könnte die Pandemie zu Liefer- und damit zu Produktionsproblemen führen?



Miri: Wir stellen unsere Leiterplatten in Deutschland her, und auch die Lötstation befindet sich in der Nähe von Stuttgart. Wir kaufen unsere Chips direkt von Intel und nicht auf irgendwelchen chinesischen Märkten. Außerdem war Gunnar so schlau, vor zwei Jahren alle benötigten Teile für drei Jahre zu kaufen, weil er Angst hatte, dass was passieren könnte. Das war die beste Idee, denn selbst Intel hat derzeit eine Verzögerung von zwei Jahren für die FPGAs. So haben wir derzeit kein großes Problem zu produzieren und wir hoffen, dass Ende 2022 die Teile wieder verfügbar sind.



Einer der großen Namen des Amigas, Dave Haynie, wird in einer Ihrer Anzeigen erwähnt. Wie haben Sie ihn kennengelernt? Sind Sie regelmäßig in Kontakt mit ihm? Gibt er Ihnen Ratschläge?



Gunnar: Nach langem E-Mail-Kontakt haben wir Dave schließlich auf der Amiga34 in Neuss getroffen. Dave verfolgt unser Projekt seit vielen Jahren und er ist ein Fan der Entwicklungen und der Wiederbelebung des Amigas. Er liebt es, dass wir den ursprünglichen Plan der Amiga-Entwickler zu Ende bringen. Auf der A34 hat er die V4 Standalone zum ersten Mal in Aktion gesehen und wie er uns sagte, war er hin und weg.

Wir schätzen Dave Haynies Arbeit als den berühmtesten ehemaligen Commodore-Chefingenieur, und so gaben wir ihm ein System, um es zu testen. Das Zitat: "Wenn Commodore die 68080 CPU gehabt hätte, dann hätte der Amiga die Welt beherrscht". Es entstand, als er die Maschine zu Hause testete.



War es schwierig, die AMMX-Technologie in den FPGA zu implementieren, die es erlaubt, mehrere Daten gleichzeitig zu verarbeiten, um einige Prozesse/Software zu beschleunigen?



Gunnar: Ja, das Hinzufügen der AMMX-Befehlserweiterung war definitiv eine der größten Aufgaben, die wir uns vorgenommen haben, aber es hat sich gelohnt. Die AMMX-Befehlserweiterung wurde sorgfältig mit dem Feedback von Spieleprogrammierern, Anwendungsentwicklern und Demo-Programmierern entwickelt und ist so optimiert, dass sie die Leistung von Spielen, Grafik- und Videoverarbeitung deutlich verbessert. Wir haben den Schwerpunkt darauf gelegt, dass die Architektur einfach zu verstehen und programmierfreundlich ist. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir eine Menge Brainstorming betrieben, zahlreiche Testfälle geschrieben, diskutiert und evaluiert. Und das Ergebnis ist hervorragend! AMMX ist sehr programmierfreundlich und bietet eine bis zu 10-fache Leistungssteigerung für wichtige Algorithmen.



Nutzt die für den Vampire entwickelte Software standardmäßig die Vorteile dieser Technologie oder müssen Programmierer spezielle APIs verwenden, um sie nutzen zu können?



Gunnar: Viele der Funktionen der 68080-CPU, wie die verbesserte Verzweigungsvorhersage, das Speicher-Streaming und die Befehlsverschmelzung, funktionieren automatisch und verbessern auch alte Programme. Die AMMX-Funktionen müssen natürlich vom Programmierer direkt genutzt werden. Die Programmierer können AMMX-Instruktionen ohne eine API verwenden, sie können AMMX-Befehle direkt und einfach im Code verwenden, so wie ein Programmierer FPU-Befehle verwendet. Immer mehr Software, wie Milky Tracker, Riva, Jake und Peppy, Diablo, Command and Conquer, Neo Geo verwendet AMMX, um Grafik-, Audio- und Videoverarbeitung zu beschleunigen. AMMX hilft, bei vielen Spielen und Portierungen, die wir machen, unglaubliche Frameraten zu erreichen.



Können Entwickler die Vorteile dieser Technologie auch unter AmigaOS 3.2 (und nicht nur unter ApolloOS) nutzen?



Gunnar: Natürlich ist jeder mit einer 68080 ausgestattete Amiga in der Lage, AMMX-Befehle zu verarbeiten. Das heißt, wenn Du eine V4 hast, auf dem OS3.2 oder AtariOS/Emutos läuft, oder Du einen Amiga 500 mit FIREBIRD-Karte hast, der Amiga OS 1.3 benutzt, können alle AMMX-Befehle verwenden. Wir würden es gerne sehen, wenn neue Software und Betriebssysteme die großartige AMMX-Leistung nutzen würden. Sie ist für diesen Zweck entwickelt worden.



Glauben Sie, dass wir eines Tages in der Lage sein werden, ein Video in 720p auf dem Vampire V4 flüssig laufen zu sehen?



Gunnar: Die Videowiedergabefähigkeit des Riva ist bereits sehr optimiert, heute können DVD-ähnliche Auflösungen völlig flüssig wiedergegeben werden. 720p ist außerhalb der Möglichkeiten eines FPGAs. Aber wenn wir unser Ziel erreichen, den Amiga wiederzubeleben und irgendwann in der Zukunft in der Lage sind, eine ASIC 68080 Version zu bauen, dann wird 720p absolut kein Problem sein - sogar flüssiges FULLHD und 4K Video wird dann möglich sein.



Es scheint, dass die ersten V4s mit AmigaOS 3.1 und der Zustimmung der Amiga Corporation (Cloanto) ausgeliefert wurden. Können Sie uns mehr darüber erzählen? Wie sind die Verhandlungen verlaufen ?



Gunnar: Igor hat die V2-Beschleunigerlinie mit dem Cloanto-ROM ausgeliefert. Mike reagierte sehr positiv auf unser Projekt und entschied sich, uns so viele ROM/OS-Lizenzen wie möglich zur Verfügung zu stellen, was wirklich eine gute Lösung für die Accelerator-Linie war. Aufgrund der jahrelangen Rechtsstreitigkeiten, die vor kurzem wieder aufgetaucht sind, war Cloanto nicht in der Lage, uns mit weiteren Lizenzen zu versorgen und es war auch nicht klar, in welche Richtung der "Rechtsstreit" gehen würde. Die V4 Standalone ist ein wichtiger Schritt, um den Amiga wiederzubeleben und um den Erfolg dieses Produktes zu sichern, wollen wir eine zuverlässige Lösung haben, die legal ist und auf lange Sicht Bestand hat. Wir brauchen also eine legale und zukunftsorientierte OS-Lösung. Nach der Amiga-Messe A34 in Neuss, wo wir die ersten 30 Stück des Standalone verkauft haben, sind wir auf AROS umgestiegen, was zu diesem Zeitpunkt die beste Alternative war. Das war im Oktober 2019, seitdem arbeitet das Apollo Team Tag für Tag daran, AROS/ ApollOS zu debuggen und zu polieren, um es Stück für Stück zu verbessern.



Wann haben Sie sich entschieden, AmigaOS 3.1 nicht mehr mit Vampire V4 zu liefern und es durch ApolloOS zu ersetzen? War diese Entscheidung leicht zu treffen? War jeder bei Apollo Tema damit einverstanden?



Miri: Nein, das war wirklich nicht einfach, es war vielleicht eine der schwersten Entscheidungen für das Team. Wir sind alle maximal leidenschaftliche Amigafans und ein Teil, den wir alle am Amiga lieben, ist mit Sicherheit dieses wunderbare AmigaOS. Im ersten Schritt war es also Gunnar, der diese Entscheidung vorangetrieben hat und ihr könnt mir glauben, dass es stundenlange Diskussionen und beste Überzeugungsarbeit gekostet hat, um dorthin zu kommen, wo wir heute sind. Leider gab es einige Teammitglieder, die diesen Weg nicht gehen wollten und die heute nicht mehr Teil des Teams sind. Wir bedauern das sehr, aber es ist wichtig, an diesem wichtigen Punkt zusammenzustehen.



Das heutige Team ist sich einig, dass die derzeitige rechtliche Situation den Amiga mehr kaputt macht als die technologische Unterlegenheit. Wir glauben, dass die beste Option für AmigaOS 3.1 darin besteht, es als Open-Source zu veröffentlichen, seinen Abandonware-Status zu respektieren und den Quellcode und die Binärdateien für jedermann zur Verfügung zu stellen. Anstatt zu versuchen, es durch endlose rechtliche Auseinandersetzungen zu monetarisieren. Unser ApolloOS ist offen für jeden und wir sind sicher, dass es eines Tages das beste AmigaOS auf dem Markt sein wird.



Können Sie uns ApolloOS vorstellen, das System, das jetzt mit dem Vampire V4 ausgeliefert wird?



Bartek: Im Moment ist es wahrscheinlich die fortschrittlichste Distribution, die man auf seinem Amiga benutzen kann. Sie ermöglicht es Ihnen, im Internet zu surfen, neue Spiele zu spielen und flüssige Videos zu sehen, und zwar sofort. Es erspart einem eine Menge Zeit, das Betriebssystem selbst zu konfigurieren und alle Dateien zu suchen und herunterzuladen, die man braucht, um ein modernes Betriebssystem zu haben. Darüberhinaus konnten wir die Gesamtleistung und Stabilität erheblich verbessern. Eine der wichtigsten Änderungen betraf die Aktualisierung des Dateisystems und die Verbesserung der Festplattentreiber.



Es scheint, dass seit R7 das Directory Opus Magellan durch Wanderer, die AROS-Workbench, ersetzt wurde. Welche Gründe haben Sie zu dieser Entscheidung veranlasst?



Gunnar: Die meisten unserer Benutzer benutzen die normale Workbench und kennen Directory Opus nicht gut. Dopus macht viele Dinge anders als die gute, altbekannte Workbench. Und das führte zu Verwirrung bei vielen unserer geliebten Fangemeinde. Deshalb haben wir uns entschlossen, ihre Erfahrung zu verbessern und auf Wanderer umzusteigen, einfach weil es eine Erfahrung bietet, die viel näher an der ursprünglichen Arbeitsoberfläche ist, an die sie sich erinnern, als ein so fortschrittlicher Desktop-Ersatz wie Magellan.

Außerdem haben unsere Tests gezeigt, dass Magellan in direkter Verbindung mit AmigaOS geschrieben wurde und noch nicht aktualisiert wurde, um nahtlos auch mit AROS zu arbeiten. Dies kann einige Systeminstabilitäten verursachen, die wir gerne vermeiden würden. Allerdings wurden die Quelldateien von Magellan großzügig als Open Source zur Verfügung gestellt, so dass jeder, der Magellan aktualisieren möchte, dies gerne tun kann.



Wie bewerten Sie ApolloOS heute im Vergleich zu AmigaOS 3.1, 3.2, 4.1 oder MorphOS?



Gunnar: Der größte Vorteil des ApolloOS liegt in seiner Open-Source-Natur, was bei keinem anderen der genannten Betriebssysteme der Fall ist. Wir sind der Meinung, dass eine der Hauptideen von Amiga und Commodore darin bestand, nicht nur eine exzellente Dokumentation, sondern sogar kommentierte ROM-Listen und Quellen zur Verfügung zu stellen, mit dem Ziel, die Amiga-Gemeinschaft in die Lage zu versetzen, ihre eigenen Kickstart-Versionen zu bauen und sie zu unterstützen. Wir glauben an diese Idee und wollen die Amiganutzer wieder ermächtigen, deshalb sind alle unsere Quellen offen. So kann jeder sehen, wie wir Probleme lösen und den Code verwenden.



Es gibt bereits einige Produkte in der Amiga-Szene, die unsere Open-Source-Treiber und -Entwicklungen verwenden, wie z.B. einige Zorro2-Grafikkarten. Und genau das wollen wir unterstützen! AmigaOS 4 und 3.2 folgen diesem ursprünglich offenen Geist der Amiga-Väter nicht.



Was sind Ihrer Meinung nach die verbesserungswürdigen Bereiche von ApolloOS?



Gunnar: ApolloOS ist heute schon eine wirklich gute Lösung. Das letzte Jahr hat einen großen Schritt nach vorne gemacht. ApolloOS ist viel schneller geworden, die Kompatibilität zu älterer Software wurde stark verbessert und neue Funktionen und Verbesserungen wurden hinzugefügt. In vielen Bereichen wie z.B. der Festplattenleistung ist ApolloOS nun deutlich schneller als AmigaOS.



Unsere Arbeit der letzten zwei Jahre bestand hauptsächlich darin, den Code zu verifizieren und - die meiste Zeit - komplett neu zu schreiben, da er eindeutig nicht auf echten Amigas getestet wurde. Es gab viele Performance-Probleme, von denen wir die meisten behoben haben, aber es gibt immer noch einige zu verbessern, zum Beispiel sind einige Funktionen wie RAMDISK IO schlecht geschrieben und langsam. Auch gibt es noch einige kleinere Unterschiede zu OS 3, die manchmal Probleme in einigen Programmen verursachen. Wir suchen nach diesen und beheben sie, wo wir sie finden. Unser Ziel ist es, ApolloOS zu 100% kompatibel mit OS 3.1 zu machen und das beste AmigaOS-Erlebnis zu bieten. Dies ist ein großes Projekt und wir arbeiten kontinuierlich daran.



Wir kennen die Spiele "Jake und Peppy", "Apollo-Blocks" und "Apollo Crown". Gibt es noch andere ApolloOS-spezifische Spieleprojekte oder Anwendungen?



Gunnar: Wir haben hunderte von Spielideen im Kopf und würden gerne mehr Arbeitskraft haben, um sie alle sofort umzusetzen ;). Es gibt einige Spiele in der Reihe, die darauf warten, fertiggestellt zu werden, eines heißt "Lucy's Den", ein Arcade-Remake für zwei Spieler mit exzellenter Truecolor-GFX und 16bit-Sound. Außerdem haben wir mit der Arbeit an einem Deluxe-Remake des bekannten Amiga-Shooters "Menace" begonnen. Wir arbeiten auch an Spieleportierungen wie zum Beispiel Command and Conquer.



Denken Sie, dass Sie eines Tages in der Lage sein werden, das AmigaOS 3.2 vorinstalliert auf der Vampire V4 zu vertreiben? Und wollt Ihr das?



Gunnar: Wir glauben, dass das monopolistische Konzept von Firmen wie Amiga Inc, Hyperion oder vielen anderen auf lange Sicht nicht im Interesse der Amiga-Community ist. Wir wollen den Amiga wiederbeleben! Die Amiga-Geschichte der letzten 25 Jahre hat gezeigt, dass gierige, kontrollierende und machtbesessene Firmen dieses Ziel nicht verfolgen, sie schaden dem Amiga und der geliebten Plattform. Wenn also eines Tages AmigaOS 3.2 Open-Source oder zur freien, legalen Verteilung verfügbar wird, ist alles möglich.



Kannst Sie uns ein wenig mehr über die neuen FireBird und IceDrake Beschleunigerkarten erzählen?



Miri: Die FIREBIRD ist die neue Beschleunigerkarte für Amiga 500/ 1000/ 2000 und der ICEDRAKE ist die neue Beschleunigerkarte für den Amiga 1200. Unser Hauptziel ist es, den Amiga wiederzubeleben und um dieses Ziel zu erreichen, ist es genauso wichtig, neues Leben in die "alten" geliebten Amigas zu bringen, neue Amigas, wie V4 Standalone, anzubieten. Sie bietet einer Reihe von tollen Features: AGA-Chipsatz, Truecolor Video-Ausgang, 16bit Audio, 2x IDE-Ports für CF und CD-ROM, 100 MBit Ethernet und USB Joypad/CD32 Unterstützung. Dazu kommen ein SD-Karten-Port und eine Echtzeituhr.



Wir denken, dass alle AMIGAS es verdient haben, diese Features zu haben und auch Karten für die anderen Amiga-Modelle (CD32/A600/A3000/A4000) sind in Entwicklung. Mit dieser Entwicklung wollen wir alle Amigas auf den gleichen Stand bringen, so dass Coder eine gemeinsame coderfreundliche Basis haben (68K CPU, AGA, Truecolor, AMMX, 16bit Audio, 3D Beschleunigung, 512MB Speicher), so dass das Entwickeln von Spielen und neuer Software Spaß macht, einfach und erfolgreich ist. Wenn Sie also Ihren Amiga 500 mit dem FIREBIRD beschleunigen, können Sie alte und neue Spiele spielen, auch AGA-Spiele spielen und die neuesten A1200 AGA-Demos genießen und natürlich neue Spiele mit Truecolor spielen.



Sind sie bereits erhältlich?



Miri: Ja, die Firebird ist bereits in unserem neuen Shop (www.apollo-computer.com) zum Verkauf erhältlich. Vom Icedrake haben wir derzeit die ersten Karten für das Team, der offizielle Verkauf des Icedrake ist für Anfang 2022 geplant.



Was ist mit den Leuten, die Vampire V2 Beschleunigerkarten bestellt, aber nicht erhalten haben?



Miri: Diese Kunden sind für das neue V4-Angebot eingeschrieben und können V4-Beschleuniger in einer Prioritäts-Warteschlange erhalten.



Bekommen sie automatisch eine der beiden neuen Beschleunigerkarten?



Miri: Nein, die Kunden haben die freie Wahl, ob sie diese neuen Karten haben wollen oder nicht. Aber wir produzieren in großen Mengen, so dass jeder bedient werden kann.



Sie haben eine genaue Roadmap für die Vampire V4 definiert (ein Update pro Quartal bis zur R13). Wird der Weggang von Igor oder die Veröffentlichung der neuen Beschleunigerkarten diesen Zeitplan verändern?



Gunnar: Die Arbeitsbelastung, insbesondere durch die Einführung der Beschleunigerkarten, ist sehr hoch und wir haben genug zu tun :-) Bisher konnten wir die Veröffentlichungszyklen einhalten und wir hoffen, dass dies auch in Zukunft der Fall sein wird.



Sind Sie mit den Verkaufszahlen im Allgemeinen zufrieden?



Miri: Oh ja, die Leute lieben unsere Produkte und unterstützen das Projekt. Wir sind wirklich glücklich über das großartige Feedback der Kunden.



Wie viele aktive Nutzer des "classic"-Amiga würden Sie angesichts der Verkaufszahlen schätzen? 5.000, 10.000 oder mehr?



Gunnar: Das ist nicht einfach zu beantworten, von den Anfängen des Apollo-Teams und der ersten Beschleunigerkarte V2 bis heute haben sich die Produkte verändert und es umfasst etwa 15 Jahre Zeit. Die meisten Amiga-User haben nicht nur einen Amiga 600 mit einer V2, sondern sie haben auch eine V4 Standalone gekauft und warten auf die neue ICEDRAKE. Außerdem ist nicht jeder Amigabesitzer Teil der Apollo-Bewegung. Es wäre also ungenau, hier Rückschlüsse zu ziehen. Aber wenn ich schätzen müsste, wie viele aktive Amiga-Fans es da draußen gibt, denke ich, dass es über 10.000 klassische Anwender sind, vielleicht sogar 20.000.



Einige Anwender beschweren sich, dass die V2 (insbesondere die V1200) nicht mehr aktualisiert wird. Können Sie uns versichern, dass die V4 für viele Jahre in der Zukunft gewartet und verbessert werden wird?



Gunnar: Wie wir Ihnen bereits gesagt haben, haben wir uns für die gleiche V4-Technologie für die Beschleuniger und die Standalone-Geräte entschieden. Wir werden diese Technologie auch für alle kommenden Karten für Amiga 4000, Amiga 600 und CD32 verwenden. Der Hauptgrund für diese Entscheidung ist, dass wir kontinuierliche Updates und langjährigen Support anbieten wollen.

Desweiteren verwenden wir auf allen Karten einen modernen RAM-Chip und ein modernes FPGA, das (unter nicht Corona-Bedingungen) noch viele Jahre lang einfach bei Intel zu kaufen sein wird. Übrigens ist der Chip Cyclone 3 (FPGA aus der V2-Reihe) ausgemustert und das war ein Hauptgrund, warum wir uns für eine neue Beschleunigerreihe entschieden haben.

Was die V2-Reihe betrifft, so unterstützen wir die Karten weiterhin mit Fix-Releases, auch wenn sie nicht mehr produziert werden. Das Apollo-Team arbeitet an einem Major Release für alle V2-Karten, das für den nächsten Monat geplant ist.



Was denken Sie über die Situation des Amiga "classic"? Sind Sie optimistisch?



Gunnar: Der Amiga ist die beste Design-Schönheit, die je gebaut wurde, und für uns ist nur der Amiga "classic" ein echter Amiga. Wir blicken wirklich optimistisch in die Zukunft, weil wir wissen, dass hier Qualität am Werk ist!



Was haltet Ihr von "NG"-Systemen wie AmigaOS 4, MorphOS oder AROS (x86)? Benutzt jemand von Euch sie? Habt Ihr Projekte auf diesen Plattformen?



Gunnar: Ich denke, dass der Amiga ein ausgezeichnetes Design ist. Der Amiga benutzt die 68K CPU, die großartig zu programmieren ist. Die 68K-CPU hat einen sehr starken Befehlssatz. Er ist leicht zu erlernen und sehr programmierfreundlich. Der 68k-Code ist sehr kompakt und man kann sehr gute Programme erstellen, die nur wenig Speicher benötigen. Sogar 1KB Speicher reicht aus, um eine wirklich schöne Demo zu schreiben. Die PPC-CPU (die von OS4 und Morph OS verwendet wird) ist genau das Gegenteil. Sie ist sehr programmiererunfreundlich, das Lesen des PPC-Codes ist sehr schwierig. Der PPC kann nicht mit Speicher arbeiten wie der 68K. Man braucht oft 5 oder mehr PPC-Befehle, um das zu tun, was ein einziger 68k-Befehl tat. PPC-Code ist aufgebläht und benötigt eine Menge Speicher. Was also beim echten Amiga elegant, effizient und programmierfreundlich war, ist beim PPC sehr unelegant, ineffizient und unfreundlich.

Aber bei Amiga ging es nicht nur um die CPU. Bei Amiga ging es auch um den cleveren Chipsatz. Der AMIGA-Chipsatz ist meiner Meinung nach sehr elegant im Design. Im Amiga haben Sie intelligente und leistungsstarke DMA-Kanäle, die die Arbeit erledigen. Man hat Sprite-DMA-Kanäle, Audio-DMA, Disk-DMA, Plane-DMA und man hat den Copper, der als Steuereinheit für all die DMA-Kanäle fungiert und eine große Menge an Flexibilität zur Steuerung dieses eleganten Designs bietet. Die PPC-Systeme haben nichts von dieser großartigen Amiga-Architektur. Sie haben keine Sprites, keine Copper.... Dem PPC fehlen all die eleganten Hardware-Features, die für mich die Essenz des Amiga-Designs sind.

Die Antwort ist also definitiv NEIN, wir benutzen diese Systeme nicht, warum sollten wir auch, wir haben etwas viel besseres, DEN ECHTEN AMIGA :-)



Noch ein paar Worte für unsere Leser?



Das Team: Danke an alle Amiga-Fans da draußen, die unser Projekt unterstützen und nie den Glauben an den besten Computer aller Zeiten verloren haben!!! (dr)



[Meldung: 26. Mär. 2022, 15:24] [Kommentare: 0]

