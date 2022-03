26.Mär.2022









Amiga Addict bald in England, Irland, USA und Australien im Zeitschriftenhandel

Wie das englischsprachige Magazin Amiga Addict bei Twitter bekanntgibt, wird die britische Publikation bald im Zeitschriftenhandel erhältlich sein: In über 300 englischen Läden, sowie ausgesuchten Shops in Irland, den USA und Australien.



Die aktuelle 11. Ausgabe enthält neben einem Testbericht zum THEA500 Mini u.a. folgenden Themen: Interview with Amiga magazine legend Nick Veitch

A personal look back at Amiga Power

Talking about Buffee with Renee Cousins

The legendary Scorched Tanks with its creator Michael P Welch

h0ffman's new game Knightmare reviewed

The second part of our walk through the Cinemaware back catalogue

AA's Top 100 Best Amiga Games Ever! (cg)



[Meldung: 26. Mär. 2022, 23:49] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]