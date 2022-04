11.Apr.2022

Carlos Peris







Game Construction Kit: RedPill 0.9.8 mit WHDLoad-Unterstützung

RedPill, entwickelt von Carlos Peris, ist ein in Amiblitz 3.9 geschriebenes Game Construction Kit, das die Entwicklung von Spielen aus diversen Genres ermöglichen soll (s. Kurztests zweier Redpill-Spiele). RedPill ist kompatibel mit AGA und ECS, der "Player" zum Abspielen der fertigen Kreationen benötigt insgesamt 1,5 MB RAM. Jens 'Farbfinsternis' Henschel hat auf seiner Webseite eine deutschsprachige Anleitung verfasst.



Die neue Version 0.9.8 bietet vor allem Verbesserungen bei der Erstellung der Builds: So kann man jetzt automatisch ein WHDload-Paket erstellen, wodurch Spiele zum Beispiel auch auf dem neuen THEA500 Mini laufen (vgl. entsprechendes YouTube-Video. Außerdem können die Spiel-Assets komprimiert werden, wodurch das Build kleiner wird und sich besser für die Verteilung per Diskette eignet. Kompletter Changelog: WHDLoad support when exporting the game, creating a lha package (LHA and WHDLoad required in C:)

Check instructions in the readme file to run games on The A500 Mini

All image and audio assets can now be compressed when exporting the game (Build button)

New action trigger Orbitate Parent to have and object orbitate another one

Spritesheets and tilesets can be deleted if no longer used

Improved IFF ILBM compatibility for compressed graphics

A bit of rollback to some chip memory optimizations to make the games more stable

In level edit screen scrolls will scroll twice as fast for faster navigation

All exe's are now compiled using latest Amiblitz3.9

HUD texts are using color 1 by default to avoid using the same default background colors

In tileset screen when the tile image file is not valid it will be shown in red

Fix in Autoslice

Fix for projects not using any tileSet

Fix for some random crashes (dr)



