Neue Artikel auf der Obligement-Webseite

In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet. March/April 2022 news

Old articles from Joystick 41 to 44:

News: Psygnosis steps up its game



Review of Mortal Kombat



Review of Mad Dog McCree



Interview with ID Software



Comparison: Space Hulk vs Hired Guns



Review of Goblins 3



Review of Theatre Of Death



News: Amiga CD32 - Commodore it's already tomorrow



Interview with Peter Molyneux



Review of Alfred Chicken



Review of Uridium 2



News: Gremlin, the aftermath of Zool



Review of Realms Of Arkania: Blade Of Destiny



Review of International Open Golf Championship

Interview with Robert Hunter (graphic designer of Rambo 3 and Operation Thunderbolt)

Interview with Metin Seven and Reinier van Vliet (authors of the game Hoi)

Review of MorphOS 3.16

File: The history of Novagen

Hardware: AA+ (update)

Point of view: The beginnings of the European pirate scene

Point of view: Should the Amiga be revived?

Point of view: The development of Rave (part three)

Tutorial: Copying an entire hard disk as an image file to MorphOS

Tutorial: Using HDF and ADF on THEA500 Mini.



Special quiz about ERBE Software (snx)



