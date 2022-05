Jubiläum: APC&TCP wird 30 Jahre alt

Andreas Magerl schreibt: "Vor über 30 Jahren (Weiß vielleicht jemand wann genau?) wurde der Computerclub APC&TCP gegründet. Als einer der größten Amiga-Clubs weltweit gab es relativ bald die Fragestellung, wie man die ganzen Programmierer im Club besser unterstützten könnte. Es gab wirklich sehr gute Programme und Spiele, aber unsere Clubmitglieder waren nicht so ganz mit den Verträgen der großen Publisher einverstanden. Nach langen Überlegungen wurde dann im Mai 1992 der APC&TCP-Vertrieb gegründet.



Hauptaufgabe des Vertriebes war es, die Software der Clubmitglieder möglichst effektiv zu vermarkten. Die ersten Software-Titel von APC&TCP waren dann Databench und 1990. Es folgten relativ schnell weitere Titel wie Kargon, Jaktar, Flyin High, Pinball Brain Damage und viele, viele mehr. Auch heute noch veröffentlicht APC&TCP Software-Titel für den Amiga wie zum Beispiel Roadshow, CygnusED, Reshoot R, Tiny little Slug, Trap Runner. Weitere Produkte stehen bereits in den Startlöchern.



Es gab auch einmal eine Shareware-Serie. Hier wurden einige Dutzend Shareware-Titel von Clubmitgliedern vermarktet. Nebenbei mauserte sich APC&TCP relativ schnell zu einem der günstigsten PD-Disketten-Händler in Deutschland.



Anfangs gab es auch eine große Anzahl an Fremdprodukten im Sortiment, die vor allem an Clubmitglieder verkauft wurden. Allerdings wurde relativ schnell umgeschwenkt, sodass bis auf wenige Ausnahmen nur noch eigene Produkte angeboten wurden. Eine dieser Ausnahmen ist zum Beispiel die LOAD vom VzEkC e.V. Die Ausgabe 8 wird es auch bald im APC&TCP-Onlineshop geben.



Viele Jahre wurde auch das Disketten-Club-Magazin NoCover über APC&TCP vertrieben. Seit über 20 Jahren veröffentlicht APC&TCP das Print-Magazin Amiga Future. Die Amiga Future hat übrigens im Januar ihr 25-Jähriges Jubiläum. Ja, die Amiga Future gibt es immer noch. :)



Im Laufe der Zeit gab es neben Software-Titeln auch eine ganze Reihe an Merchandising von APC&TCP: Poster, Mousepads, Tassen, Aufkleber und vieles, vieles mehr. Auch den Vertrieb der Sonderausgaben des Amiga Joker (2017 und 2019) hatte APC&TCP übernommen. Und seit kurzem ist auch die VD aktuell bei APC&TCP erhältlich.



In vielen Bereichen war APC&TCP im Hintergrund aktiv, ohne dass die User das großartig mitbekommen haben. Zum Beispiel wurde von APC&TCP der Kartenvorverkauf für die Amiga-Messen von ICP übernommen. Und natürlich hat APC&TCP den Amiga auf der Gamescom auf rund 100 qm präsentiert. Auch auf der Amiga 37 im Herbst 2022 wird APC&TCP wieder dabei sein und versucht im Hintergrund, auch dem Veranstalter etwas zu helfen.



Die letzten 30 Jahre hat APC&TCP über 200 Produkte für den Amiga veröffentlicht. Dazu kommen noch 125 Ausgaben der NoCover sowie rund 140 deutsche und 80 englische Amiga-Future.Ausgaben.



Nach 30 Jahren dürfte APC&TCP mit einem aktuell sechsstelligen Jahresumsatz einer der größten Software-Publisher für den Amiga sein. Und nein, reich geworden ist hier niemand. Aber Amiga macht halt einfach Spaß. :)



Das große Ziel ist natürlich die 50 voll zu machen. Dazu wird immer nach guten Spielen und Anwendungen gesucht, wo der Programmierer einen verlässlichen Publisher sucht. Einer der großen Vorteile bei APC&TCP ist, dass zum Beispiel der Programmierer unter anderem bei der Wahl der Verpackung mitreden kann. Das ist auch einer der Gründe, warum APC&TCP keine wirkliche Einheitsverpackung hat. Interessierte Programmierer wenden sich bitte einfach per E-Mail an Andreas@apc-tcp.de." (snx)



[Meldung: 02. Mai 2022, 14:06] [Kommentare: 1 - 02. Mai 2022, 16:41]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]