03.Mai 2022









Last Minute Creations: Spiele 'GermZ' und 'Atarenium Falcon' veröffentlicht

'Last Minute Creations', eine polnische Gruppe von Amigaspielentwicklern, hat zwei ihrer schon länger in Vorabversionen verfügbaren Spiele nun final veröffentlicht:



In GermZ muss man als winziger Organismus versuchen, nicht nur zu überleben, sondern andere Organismen zu infiltrieren und zu übernehmen (amiga-news.de berichtete):





Features: Einzelspieler-Kampagne

Multiplayermodus für bis zu 4 Spieler mit Joy1, Joy2, WSAD, Pfeilsteuerung

mehrere Karten zur Auswahl

Spezialzellen mit Funktionen, die Ihre Taktik erweitern

Editor im Spiel zur Erstellung eigener Karten und Kampagnen Benötigt werden ein Amiga 500 mit 1MB CHIP-RAM. Das Spiel kann für einen empfohlenen Preis von drei Euro als lha- oder adf-Datei heruntergeladen werden. Der Quellcode ist auf GitHub verfügbar.



Die zweite Veröffentlichung, Atarenium Falcon, erinnert auf den ersten Blick ein wenig an den Klassiker 'Space Taxi': Mit einem Raumschiff muss der Spieler den bereits am Anfang des Levels sichtbaren Ausgang ansteuern. Allerdings ist hier nicht die Schwerkraft das Problem, sondern der Weg muss so gewählt werden, dass dabei genügend Kohle (als Treibstoff) eingesammelt werden und ebenso herumtreibende Kondensatoren u.ä. (amiga-news.de berichtete):





Auch hier genügt ein Amiga 500 mit 1 MB Chip-Ram und ist ebenso für empfohlene drei Euro (mehr ist natürlich möglich, aber auch weniger) als lha- und adf-Archiv verfügbar. Der Quellcode liegt auf GitHub. (dr)



[Meldung: 03. Mai 2022, 20:08] [Kommentare: 0]

