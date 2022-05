07.Mai 2022

Sensible World of Soccer: SWOS Total Pack 1.1

Das 'SWOS Total Pack' ist eine von 'Cool_amigaN' und 'jPV^RNO' geschriebene grafische Benutzeroberfläche zum Starten des Spiels Sensible World of Soccer in einer emulierten Umgebung.



Wie jPV^RNO erläutert, sind fast alle Variationen des Spiels und Daten zum Spiel enthalten, die in den letzten 30 Jahren offiziell und inoffiziell veröffentlicht worden sind. Über die grafische Benutzeroberfläche können beliebige Kombinationen dieser Daten ausgewählt werden, von Grafik- und Soundsets verschiedener Spielversionen und Plattformen bis hin zu Team-/Spielerdaten aus verschiedenen Jahren.



Es gibt unzählige Datendisketten aus den Jahren von 1930 bis 2022, die das Ergebnis der Arbeit der SWOS-Community sind. Turnieraufstellungen können ebenso wie andere Dokumentationen eingesehen werden. Spieltaktiken können gegenüber den Originalversionen geändert werden und es gibt einen umfangreichen Taktik-Viewer, um die neuen aktualisierten Taktiken/Formationen zu analysieren. Das Paket enthält auch spezielle Versionen des Spiels, von Magazin-Cover-Disketten-Veröffentlichungen bis hin zu Versionen von anderen Plattformen (SNES, GameBoy, Game Gear, Master System).



Das Paket enthält auch Intro-Animationen, Musik-Remixe, Cracktros zum Starten des Spiels. Die erste Version wurde Mitte vergangenen Jahres veröffentlicht. Nun wurde ein Update auf die Version 1.1 herausgebracht, die entweder aus der Anwendnung selbst oder über Grunch installiert werden kann. (dr)



