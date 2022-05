Amiga-kompatibles Joypad 'Protopad': Statusupdate

Protovision ist nach erfolgreicher Schwarmfinanzierung dabei, neue, speziell für den C64 entwickelte, aber ebenso Amiga kompatible 'Next-Generation'-Joypads zu bauen: den Protopad (amiga-news.de berichtete).



Nun gab es diesbezüglich ein Statusupdate, das wir hier zitieren: "Wir haben ein Gehäuse gefunden, das wir verwenden können. Wir prüfen immer noch die Möglichkeit, ein eigenes Gehäuse zu produzieren. Die Herstellung eines eigenen Gehäuses ist kompliziert und sehr teuer, also werden wir sehen, ob das funktioniert. Wenn nicht, werden wir auf das Standardgehäuse zurückgreifen, das wir für gut befunden haben.

Wir sind auf unerwartete technische Probleme gestoßen. Das Pad zeigt manchmal falsche Werte an, und dies scheint zu passieren, wenn eine Taste nur leicht gedrückt wird. Das ist äußerst merkwürdig und wir haben noch nie von einem ähnlichen Problem gehört. Wir gehen davon aus, dass es sich um eine Art Stromschwankungsproblem handelt und haben einen neuen Prototyp entwickelt, der es uns leichter machen wird, das Problem zu finden.

Wir sind bestürzt über die Preisentwicklung. Ein CPLD-Chip, der früher 6 Euro gekostet hat, kostet jetzt 40 Euro. Das haben wir nicht kommen sehen, und es macht unsere finanziellen Berechnungen zunichte. Möglicherweise müssen wir unser Design überarbeiten und andere Chips verwenden als ursprünglich geplant.

Wir sind sicher, dass wir all diese Probleme irgendwann in den Griff bekommen werden, aber es dauert viel länger als erwartet. Seit Covid sind nicht nur die Preise gestiegen, sondern auch die Durchlaufzeiten sind viel langsamer. Ein Beispiel: Die Lieferung neuer Prototypen war früher eine Sache von Tagen oder Wochen – jetzt müssen wir Monate warten, bis wir eine neue Platine erhalten." (dr)



[Meldung: 07. Mai 2022, 06:20] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]