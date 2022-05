09.Mai 2022









Game Construction Kit: RedPill 0.9.9

RedPill, entwickelt von Carlos Peris, ist ein in Amiblitz 3.9 geschriebenes Game Construction Kit, das die Entwicklung von Spielen aus diversen Genres ermöglichen soll (s. Kurztests zweier Redpill-Spiele). RedPill ist kompatibel mit AGA und ECS, der "Player" zum Abspielen der fertigen Kreationen benötigt insgesamt 1,5 MB RAM. Jens 'Farbfinsternis' Henschel hat auf seiner Webseite eine deutschsprachige Anleitung verfasst.



Die neue Version 0.9.9 bietet wieder zahlreiche Verbesserungen und Korrekturen: Loading animation is now displayed during game loadings.

F5-F10 Keys can be used as a shortcut for Play, Spritesheets, Animations, Objects, Tiles and Levels screens.

Animation screen now shows animation frame shortcuts.

Sounds are now also packed using Imploder.

Editor now checks the project version before loading it, prompting for confirmation.

In Game setup screen the game name and author can be setup, they will be displayed when loading the WHDLoad.

When building the project all images are processed for safety and maybe even speed increase.

New condition trigger to check if the game is running in an AGA machine.

New trigger Instantiate Attached allows to Instantiate an object already attached to the creator.

New triggers Custom to Var to set up global variables with Object custom variables.

Additional checks for tileset loading.

In Animation screen the name of the mirrored animation is now displayed.

Improved UI in level editor screen.

Improved UI in triggers screen.

Projects updated, some improvements in Astro and Gravity games.

Fixed memory corruption problems in certain situations.

Fix in tileset shortcuts.

Fix in Mutate trigger.

Fix in Input screen.

Fixes in palette handling. (dr)



