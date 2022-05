Amiga-Emulator: Amiberry 5.2

Amiberry ist ein Amiga-Emulator für ARM-basierte Ein-Chip-Systeme wie den Raspberry Pi, das Odroid XU4 oder das Tinkerboard von ASUS, der einige neu entwickelte Eigenschaften wie einen "WHDLoad-Booter" oder die Unterstützung für Controller-Konfiguration mittels RetroArch mitbringt.



Vor zwei Tagen wurde die Version 5.2 mit folgenden Änderungen veröffentlicht:



New Features:

Added new CD32 config with 8MB Fast, use that with --autoload option

Enable RTC automatically if enabled expansions have RTC

Support for Cycle-Exact mode from XML options

Ability to set default soundcard

Bugs fixed:

Hotkey mappings didn't work with controller buttons

Only check for hotkey buttons if they have been mapped

When using Auto-crop and virtual mouse driver, the pointer would not reach the edges of the screen

Launch Amiberry binary directly in macOS app bundle

Improvements:

Updated bundled AROS ROMs to latest version

Updated WHDBooter XML and WHDLoad to latest versions

Picasso96 new features are now optional. DACSWITCH fix (dr)



