MorphOS: Webbrowser Wayfarer 3.7

Jacek 'jacadcaps' Piszczek hat die Version 3.7 seines Webbrowsers Wayfarer für MorphOS veröffentlicht. Diese Version konzentriert sich fast ausschließlich auf die Medienwiedergabe in verschiedenen Modi. Viele Webseiten und Streams sollten mit der Version 3.7 viel besser funktionieren und das Schauen von Streams sollte über einen langen Zeitraum möglich sein, ohne dass der Arbeitsspeicher ausgeht.



Changes: Rewritten MediaSource player state machines to improve seeking, end-of-stream handling

Fixed a bug that caused a/v decoders to keep increasing the read-ahead decoded frame buffers infinitely (causing out-of-memory sooner or later during playback)

Fixed a memory leak in a/v de-multiplexer

Refactored the HLS player to enable seeking in terminated playlists

Reduced the memory footprint of MediaSource playback

Fixed video position reporting for MediaStreams w/o an audio track

Rewritten the right mouse button handling

Improved the media popup, added stream information

Fixed input handling in fullscreen mode

Updated OpenJPEG Download: wayfarer.lha (26 MB) (dr)



[Meldung: 01. Jun. 2022, 06:04] [Kommentare: 1 - 01. Jun. 2022, 11:47]

