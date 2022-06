01.Jun.2022

Retro-Gaming: WHDLoad 18.8

Mit WHDLoad können Spiele, Szene-Demos und Intros von Cracker-Gruppen, die nur für den Diskettenbetrieb gedacht waren, auf der Festplatte installiert werden. Die nun veröffentlichte Version 18.8 beinhaltet die folgenden Änderungen:

fix: new created files in sub directories which are cached are now correctly reported via Examine (issue #5536)

fix: when new created cached files are deleted WHDLoad no longer tries to delete them on disk

chg: the memory of detected freezers is now cachable if MMU is used

new: the gadgets in the splash window can be controlled via keyboard and joystick now, up/down selects the gadgets via mouse move and left/right switches the gadgets (dr)



[Meldung: 01. Jun. 2022, 06:43] [Kommentare: 0]

