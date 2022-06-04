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05.Jun.2022



 OS4Depot-Uploads bis 04.06.2022
Die folgenden Pakete wurden bis zum 04.06.2022 dem OS4Depot hinzugefügt:
warpjpegdt.lha           dat/ima 331kb 4.0 JFIF-JPEG datatype V45.16
warppngdt.lha            dat/ima 159kb 4.0 PNG image datatype V45.25
warppsddt.lha            dat/ima 71kb  4.0 Adobe Photoshop datatype V45.7
amiarcadia.lha           emu/gam 5Mb   4.0 Signetics-based machines emulator
avalanche.lha            uti/arc 74kb  4.1 Simple ReAction GUI for xadmaster
avalanche_es.lha         uti/arc 3kb   4.0 Spanish translation for Avalanche
avalanche_ita.lha        uti/arc 5kb   4.0 Italian translation for Avalanche
lharchiver.lha           uti/arc 5Mb   4.0 Create LhA archives intuitively
igame.lha                uti/mis 318kb 4.0 Frontend for WHDLoad games and d...
(snx)

[Meldung: 05. Jun. 2022, 09:55] [Kommentare: 0]
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