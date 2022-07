31.Jul.2022









AROS-Distribution: AROS One 1.8 (x86)

Die auf der AROS-Binärschnittstelle ABI v0 basierende Distribution "AROS One" ist jetzt in der Version 1.7 für x86-Rechner verfügbar. Heruntergeladen werden kann sie als DVD-ISO-Datei oder als USB-Flash-Image unter dem Titellink, wo sich auch Videoaufnahmen finden.



In dieser Version von AROS One wurde zusätzlich zu Amistart auch BoingIconBar installiert, eine Multi-ToolBar, die über die rechte Maustaste oder das Mausrad navigiert werden kann. Amistart und BoingIconBar können im System ausgetauscht werden, beide können Hintergründe und Skins ändern, alles über ein Appositscript, das über bestimmte Icons ausgeführt wird.



Updates: System

OWB Set path Certificates (Env-Archive/SYS\Certificates)



Dopus4 Config (Added DH1 and USB Buttons)



Dopus4 Skin White



Fixed Variable DEVELPATH e EXTRASPATH (For those who install Development, Extras and Demos on DH1)



User-Startup (Fixed new paths DEVELPATH and EXTRASPATH)



Amistart (Added Reboot entry)



BlackIce Theme (Fixed Iconify and added DirUp button)



Amistart Prefs (Cat's eyes Presets)



AmiStart (Added item fix paths Development, Extras, also work if they are installed on DH1Reboot)



AmiStart (Install)



Update Theme Manager (Before Wanderer Skin Prefs)



BoingIconBar (Install)



BoingIconBar (link to change skins)



Applications

OWB (link to change skins)



ZuneARC (link to change skins)



Add Tab Images for App Theme Prefs



Now the "Lua" package is located in the SYS:Tools path.



New DualPNG Icons in the Emulation Section.



ZuneARC (extract/delete a single file from LHA archives)



Eliminated no longer needed: Development/share/doc/openssl



Eliminated no longer needed: Development/share/man/man3



Switch v1.3



E-UAE v0,8.29 WIMP4 GTK-MUI GUI



App Theme Preferences Update



AmiTube v1.2 (now shows thumbnail preview of searched videos)



Tools Development Dos



Muibase v4.5



Font Tester v1.20



AWeather v1.0



RNOArchive v1.1



IconClone New version by miker



Games

New icons on style Aros One for Drawer and Exe



AmiBrixx



BubbleTrain



NetBubble



DonCeferinoHazana



Ami-Ingenious (dr)



